La Guardia Civil intervé 46.645 euros en dos actuacions a la Duana de la Farga de Moles

La Guardia Civil ha intervingut un total de 46.645 euros en dos intervencions aquest dijous a la Duana de la Farga de Moles i ha aixecat tres actes per infracció de la normativa sobre blanqueig de capitals.

La primera intervenció va tenir lloc al voltant de les 13:00 hores, quan s’atura un vehicle de la marca Mini i amb matrícula espanyola que entra pel carril verd, de res a declarar, amb quatre ocupants. Els agents demanen si porten diners en efectiu i dos responen afirmativament. Entre els dos duien 39.560 euros. En la inspecció no es troben més diners ni altres objectes de valor i s’identifiquen els infractors, un home i una dona de nacionalitat espanyola i domicili a Barcelona, de 36 i 34 anys respectivament.

La segona actuació va tenir lloc a les 18:35 hores, quan pel mateix carril de res a declarar entra un vehicle de la marca Porsche amb matrícula andorrana ocupat per un home de 41 anys i nacionalitat russa que diu portar 10.000 euros però “que no entén que no té per què declarar-lo”, es transcriu en un comunicat de la Guardia Civil. En la inspecció del vehicle es troben els 10.000 euros en un sobre i 85 euros a l’interior d’una cartera.

Un cop verificades les quantitats intervingudes, els agents, a les dependències de l’Agència Tributària i en presència de l’oficial de viatgers, van aixecar tres actes per la comissió de tres infraccions a la normativa sobre blanqueig de capitals, al superar la quantitat que es regula en la normativa.

Els infractors van continuar el viatge amb 1.000 euros cadascú en concepte de mínim de supervivència y la resta va quedar depositat a la duana a disposició de la Comissió per a la Prevenció dels Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.