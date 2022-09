La Gran Fondo d’Encamp i el Pas de la Casa estrena la primera edició amb més de 100 participants

La marxa cicloturista Gran Fondo World Championship d’Encamp i el Pas de la Casa ha estrenat aquest matí de diumenge la primera edició amb un total de 118 participants. El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha assegurat que des del comú es fa una valoració “molt positiva d’aquesta primera edició, ja que hem aconseguit tenir una gran festa de la bicicleta i molt bona visibilitat dels ports de la parròquia”.

A més, “l’esdeveniment ha comptat amb cares molt conegudes i professionals d’alt nivell que han abanderat les proves, sense oblidar el gran ambaixador Jan Frodeno. L’esdeveniment també ha comptat amb els ambaixadors Iker Lecuona, Eder Sarabia, Jack Haigh i Robert Gesink. I, com no, agraïm la participació de tots els corredors”.

Marot també ha destacat que veient “el resultat i els comentaris positius que ens han arribat des dels participants i l’organització, ja començarem a preparar l’edició de l’any vinent. I una de les coses que potser canviarem serà la data, mirarem de fer l’esdeveniment al maig, a principis de temporada”.

D’altra banda, el director de la cursa, Dani Buyo, ha comentat que des de l’organització “estem molt satisfets. La meteorologia ens ha acompanyat i no hi ha hagut cap tipus d’incidència”. A més, “agraïm l’aposta del comú per a potenciar el cicloturisme i la cultura Gran Fondo, que han vist la realitat amb aquest esdeveniment”. Per tot, “esperem que les edicions futures vagin creixent amb noves disciplines. La previsió de cara a l’any que ve és, per exemple, incloure mountainbike amb un dia més i, sobretot, mantenir l’essència”.

L’esdeveniment ha comptat amb tres curses, ENVALIRA, BEIXALÍS i CORTALS (de 103, 47 i 31 km) i s’ha iniciat a les 7.30 h amb la primera sortida des de la plaça dels Arínsols, on també han tingut lloc la resta de sortides i diverses activitats per als assistents, com una zona de refrigeris, ambientació musical a càrrec de l’artista Patxi Leiva i sortejos de forfaits, material esportiu i diferents obsequis tant per als participants com per als assistents.

Classificacions absolutes en les categories femenina i masculina

Els podis i el repartiment de premis han començat a les 13 h i els guardons han estat lliurats per Marot, el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, el conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Andreu Riba, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz.

Pel que fa als premis, Berta Bassols i Willem Smit s’han emportat la medalla d’or i la primera posició en la classificació general de les categories femenina i masculina i, per tant, són els guanyadors del Gran Fondo World Champion 2022. La medalla de plata ha estat per a Mavi Gil i Paul Deumal i els tercers classificats absoluts, que s’han emportat la medalla de bronze, han estat Elisenda Vive, en la categoria femenina, i Sergi Garcia en la masculina.

La llista completa de les classificacions i els temps totals es poden consultar a granfondoepc.com.