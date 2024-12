La Germandat ultima el programa de les Festes de Sant Sebastià amb Laura Casanovas de pregonera

Fotografia de membres de la junta de la Germandat de Sant Sebastià amb premiats del Concurs de Cartells (RàdioSeu)

La Germandat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell ja ultima la preparació de les Festes de Sant Sebastià 2025, que se celebraran del 19 al 29 de gener. En el marc d’aquests preparatius, la junta de l’entitat ha realitzat una fotografia amb els autors premiats al Concurs de Cartells que han organitzat per quart any per a definir el disseny que serveix per a anunciar els actes. La instantània serà inclosa al programa de mà, que des de ja fa anys destaca pels articles que s’hi publiquen sobre la història i els costums tant de l’associació com de la ciutat.

El germà major de la Germandat, Santi Ripoll, s’ha mostrat molt content pel volum de participació que hi ha hagut enguany en aquest concurs i per això creu que el certamen “ja està plenament consolidat”. Ripoll ha explicat que constaten que “molta gent ja l’espera i s’hi vol presentar” i enguany ja han tingut “força feina per a triar els dissenys guanyadors perquè hi ha força nivell”. Per tot plegat, ha agraït la participació de tothom qui hi ha pres part i els ha animat a repetir l’any vinent.

Tal com ja es va anunciar, el cartell guanyador d’aquesta edició, i que protagonitzarà la portada del llibret, és la proposta titulada ‘Al cor’, obra del dissenyador urgellenc Ramon Berga. El jurat també ha concedit premis a nivell infantil i juvenil. A la categoria de 5 a 7 anys s’ha escollit com a guanyadora Sylvana Gutiérrez. A la de 8 a 13 anys, ha guanyat Ainet Porta. I a la de joves de 14 a 18 anys, el vencedor és Eric Moscoso.

Ramon Berga ha agraït el fet que el seu cartell hagi estat escollit com a guanyador i s’ha mostrat “encantat de participar en el programa de la Germandat, una institució centenària i representativa de la Seu”. Sobre el disseny que va presentar, n’ha explicat que volia representar-hi les dues S de les inicials del patró, Sant Sebastià, “formant un cor que simbolitza l’esperit de l’entitat: la germanor, la solidaritat i l’ajuda mútua”. També hi ha inclòs la forquilla i la cullera pel fet que són símbols de l’Estudiantina. Tot plegat, amb un fons de color turquesa.





Avançament del programa d’actes

Pel que fa pròpiament al programa de les Festes de Sant Sebastià, la Germandat ja n’ha avançat alguns detalls com per exemple el nom de la persona que llegirà el pregó, el 19 de gener: serà l’escriptora urgellenca Laura Casanovas. Santi Ripoll ha manifestat que els fa molta il·lusió que Casanovas hagi acceptat la proposta “perquè és una col·laboradora habitual del programa, vam pensar que era la persona adient i quan li ho vam proposar ho va rebre amb entusiasme”. Per això, es mostren “convençuts que serà una molt bona pregonera”.

Ripoll també ha avançat que preveuen oferir diverses conferències divulgatives, que ja s’anunciaran d’aquí a uns dies i que abastaran àmbits com la història, la gastronomia i la natura. I en l’apartat musical, s’oferirà un concert de l’Orquestra de Guitarres de Barcelona.

Laura Casanovas Borrell, nascuda a la Seu el 1973, és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i des de fa uns anys viu al poble del Ges. Ha treballat de lexicògrafa per a l’Institut d’Estudis Catalans, com també de professora d’idiomes, traductora, lectora editorial i assessora dels Centres d’Autoaprenentatge de Català del Govern d’Andorra.

Aquest any passat, precisament a Andorra, va guanyar el Premi Carlemany per al Foment de la Lectura, per la novel·la juvenil Les estrelles de Lilith, ambientada al Principat. Prèviament, al 2014 va guanyar el Premi Pirineu de Narració Literària, per Els secrets dels miralls; i al 2015, el Ciutat d’Olot de Novel·la Juvenil, per Un estiu a la fi del món.