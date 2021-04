La gent gran comença una nova temporada de cultiu als horts de la Margineda

La temporada de cultiu a la Margineda ja ha començat. Aquest migdia 35 veïns de la parròquia d’Andorra la Vella majors de 65 anys han rebut les claus de les parcel·les del projecte social que impulsen el Comú, la Fundació Julià Reig i Xavier Cardelús per oferir un espai de cultiu a la gent gran i fomentar, així l’activitat física i els hàbits saludables.

En aquesta edició s’han ocupat tots els espais de cultiu (29 parcel·les i 6 puntes) que, com és habitual, s’han repartit després de fer un sorteig, i ningú s’ha quedat a la llista d’espera.

La cònsol major, Conxita Marsol; la consellera de Social, Meritxell Pujol; Xavier Cardelús, propietari dels terrenys; i Ester Segura, en nom de la Fundació Julià Reig, han participat en l’acte d’inici de la temporada i han desitjat als hortolans una bona temporada de cultiu. Conxita Marsol, a més, s’ha congratulat que, novament i malgrat les circumstàncies actuals, es pugui engegar una nova edició d’una de les iniciatives que més èxit té entre la gent gran. Alhora, ha recordat que el col·lectiu de persones grans ha estat un dels que més directament ha patit les restriccions derivades de la crisi de la COVID-19 i ha exposat també que actualment el país està immers en un procés esperançador amb la vacunació massiva per fer front a la pandèmia. En aquest sentit, fa un parell de setmanes també es van reobrir les cases pairals d’Andorra la Vella i de Santa i el menjador per a la gent gran del Casal Calones.

La 15a edició dels horts socials per a la gent gran és la segona que es du a terme en època de pandèmia. De la mateixa manera que el curs passat, s’ha aplicat un seguit de protocols de seguretat per evitar contagis. Així doncs, els horts compten amb dispensadors automàtics de gel per les mans i material per desinfectar les eines de treball, i tothom qui hi accedeixi ha de dur mascareta i guants. També cal garantir el distanciament entre persones i als horts només hi poden accedir que tenen els horts adjudicats.

Per optar a un dels terrenys de cultiu cal ser major de 65 anys, residir la parròquia d’Andorra la Vella, no dur a terme cap activitat retribuïda i fer un cultiu totalment ecològic.