La Generalitat simplifica més de 16.000 normes jurídiques amb IA generativa

El Portal Jurídic de Catalunya ofereix des de fa unes setmanes la consulta de més de 16.000 normes resumides en llenguatge planer, disponibles en català i castellà. Això és gràcies a l’ús d’una eina d’intel·ligència artificial (IA) generativa que facilita a la ciutadania la comprensió de les disposicions normatives, amb independència del seu nivell de coneixement jurídic.
Sovint, el llenguatge tècnic i complex de les normes legals suposa una barrera per a molta gent que en dificulta la comprensió i limita la seva capacitat per a interactuar amb el sistema legal. La percepció de la llei com a inaccessible i incomprensible pot provocar una falta de confiança en l’ordenament jurídic i una sensació de desvinculació del procés legislatiu. Per a abordar aquesta problemàtica, el Govern català ha desenvolupat una eina basada en models avançats d’IA que genera resums clars i accessibles de les normes jurídiques en català i castellà. Per cada norma es fa un resum que dona resposta a tres preguntes: ‘Per què serveix la norma?’, ‘A qui va dirigida la norma?’ i ‘Com s’aplica aquesta norma?’.
Aquesta accessibilitat empodera les persones, facilita que coneguin els seus drets i obligacions i fomenta una participació més activa en el sistema legal. A més, es contribueix a una major transparència i s’apropa les institucions a la ciutadania, reforçant la seva confiança en el marc normatiu i amb l’Administració i promovent una societat més informada i democràtica.
El projecte ha estat impulsat per la Secretaria del Govern de la Generalitat, a través de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP), i la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital del Departament de la Presidència, a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). Va néixer en el marc del programa GovTech Catalunya. Després d’una prova de concepte de tres mesos, en què es van testar i perfeccionar les capacitats dels models d’IA per a resumir una quarantena de textos legals amb precisió i consistència, el servei està ja disponible per a més de 16.000 textos jurídics al Portal Jurídic de Catalunya.
A partir d’ara, cada cop que es publiqui una nova norma al Portal Jurídic, es generarà de forma automàtica el corresponent resum generat amb IA. A més, cada resum inclou un formulari de satisfacció perquè els usuaris puguin valorar l’eina. En tot el procés hi ha participat un equip multidisciplinari de tècnics, juristes, lingüistes i comunicadors, amb la participació del Gabinet Jurídic i la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana.
La iniciativa s’emmarca en l’estratègia de reforma de l’Administració engegada pel Govern català, que té entre els seus objectius garantir una comunicació clara amb els ciutadans i ciutadanes. I, dona resposta a la voluntat d’aplicar la innovació i les noves tecnologies com una palanca de canvi cap a uns serveis públics més àgils, proactius i eficients, tal com s’impulsa des de la nova Direcció General d’Intel·ligència Artificial, Eficiència i Dades a l’Administració.
Reconeixement internacional del projecte
Aquest projecte ha estat destacat a l’observatori Public Sector Tech Watch, que recull i analitza propostes innovadores en tecnologies emergents al sector públic europeu. Gràcies a la seva candidatura als “2024 Best Cases Awards”, on va quedar finalista, la Comissió Europea va identificar l’eina com un exemple excel·lent d’innovació i modernització en els serveis públics gràcies a la implantació de tecnologies emergents.
Per altra banda, Gartner, l’empresa de referència internacional en l’anàlisi de tecnologies de la informació, també ha identificat el projecte de la Generalitat de Catalunya com un projecte referent en l’adopció de la IA generativa. Va ser un dels tres projectes més destacats del Gartner Eye on Innovation de 2023 en aquest àmbit segons la seva publicació de 15 de març de 2024 “Top CSP Innovations Leveraging AI and Generative AI”.
Per Tecnonews