La Generalitat recupera un centenar d’hectàrees de pastures de muntanya realitzant cremes controlades

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya està realitzant cremes controlades. Fins ara s’han recuperat un centenar d’hectàrees de pastures per a facilitar-hi l’accés als animals. Les cremes es fan principalment durant l’hivern quan les condicions meteorològiques ho permeten. Aquesta temporada de moment s’han dut a terme a l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà, Osona, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya i el Ripollès. Les cremes no es poden fer si bufa el vent, si la vegetació és massa seca, ni si encara queda molta neu (com ha passat aquest any, que ha estat excepcional en gran part de les comarques de muntanya).
Des de l’1 de gener, el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals ha fet 7 cremes, que sumen 95 hectàrees de les comarques de l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà i Osona. Cal afegir-hi les de novembre i desembre, ja que la temporada es va iniciar aquest any de manera prematura a la tardor. Així, en total són 13 cremes i 120 hectàrees cremades, a les mateixes comarques.
Si les condicions meteorològiques acompanyen, les cremes en seran 13 més (2 al Ripollès, 1 al Pallars Jussà, 3 a l’Alta Ribagorça, 2 a l’Alt Urgell, i 5 més al Pallars Sobirà).
Les cremes controlades, una bona eina
El Departament, a través de la Direcció General de Boscos i Forestal Catalana, realitza anualment un programa de cremes controlades amb unitats combinades del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) de Forestal Catalana.
Aquests equips de cremes controlades es dediquen fonamentalment a donar suport en el programa de cremes controlades de muntanya per a la recuperació de pastures, principalment al Pirineu. També realitzen cremes controlades per a actuacions fitosanitàries i per a millores relatives a la biodiversitat d’hàbitats i al control d’espècies exòtiques i invasores.
Recuperació de pastures i prevenció d’incendis
Els objectius de les cremes controlades de vegetació són mantenir la coberta vegetal i millorar-la amb el foc, per a afavorir un herbatge més tendre i fresc i el pas dels animals, domèstics i cinegètics. La reducció de la massa de vegetació seca acumulada incideix en una menor intensitat dels incendis forestals que hipotèticament puguin afectar aquests indrets.
La majoria de cremes es fan a sol·licitud dels ramaders, els ajuntaments o els espais d’especial protecció. Les cremes controlades de muntanya són una bona eina de prevenció d’incendis forestals d’hivern i primavera a les comarques del Pirineu.
Crema per danys de la dana a la Gola del Ter
A banda de ser una bona eina de prevenció d’incendis forestals d’hivern i primavera a les comarques del Pirineu, les cremes controlades de vegetació s’apliquen amb diferents objectius.
De manera excepcional, el GEPIF va cremar fa dues setmanes les restes vegetals i els residus arrossegats pel riu durant el temporal del 20 de gener, i acumulats a la Gola Sud i a la platja de la Fonollera de l’Estartit. Algunes piles arribaven als 5 metres d’amplada, 3 metres d’alçada, i 100-200 metres de llargada. La crema es va fer en col·laboració amb el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
El foc és un element natural en els ecosistemes mediterranis. La seva utilització controlada pot contribuir a diversificar el paisatge i afavorir els mosaics entre boscos i zones obertes.