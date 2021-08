La Generalitat prorroga les mesures de contenció de la Covid-19

El Govern de la Generalitat ha aprovat, en el marc del Procicat, la pròrroga de les mesures de contenció de l’11 d’agost davant la Covid-19 a Catalunya.

La nova resolució modifica els criteris de restricció a la mobilitat nocturna. El text estableix que l’afectació que fixa si un poble o ciutat està dins de la llista de municipis afectats sigui d’una incidència acumulada en els darrers set dies superior a 125 casos per cada 100.000 habitants, en poblacions de més de 5.000 habitants, en compte dels 250 actuals.

El Procicat ha decidit aquest canvi per a la millora de les dades epidemiològiques, tot i que incideix en la importància de seguir amb les mesures de contenció per a evitar la propagació del virus. En total es proposa una llista de 148 municipis- 125 municipis amb incidència acumulada a 7 dies superior a 125 casos diagnosticats per 100.000 habitants i 23 municipis que es troben totalment o quasi totalment envoltats pels municipis afectats.

Aquestes mesures es prorrogaran un cop les hagi aprovat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i tindran una vigència de set dies. El Govern traslladarà la sol·licitud demà al TSJC i entraran en vigor aquest divendres 20 d’agost.