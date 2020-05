La Generalitat no descarta fer les fases més curtes en territoris on la pandèmia remeti més ràpidament

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, no descarta demanar que els canvis de fase de desescalada siguin en alguns casos més curts del previst inicialment -un mínim de 14 dies- en aquelles regions o comarques on el retrocés dels casos de coronavirus sigui més evident. Tot i això, Vergés ha reiterat que la prioritat segueix sent que tothom compleixi les mesures de seguretat elementals -ús de mascareta, distància de 2 metres entre persones i rentat de mans- i que totes les decisions s’han de prendre en base a criteris purament mèdics i científics.

La titular de Salut defensa que, tot i dependre de l’autorització de l’Estat, la seva conselleria sí que té “la potestat de poder-ho proposar, perquè són els qui coneixen millor el territori i estan més assabentats de l’evolució de la pandèmia arreu de Catalunya. Al respecte, ha justificat la petició que Barcelona i l’àrea metropolitana puguin passar dilluns vinent a fase 1 perquè “les dades consoliden un decreixement en el nombre de casos nous de l’epidèmia”. Aquests dos àmbits territorials segueixen en fase 0, tot i que aquest dilluns ka s’han relaxat algunes condicions del confinament per situar-les en una “fase 0 millorada” o “fase 0,5”.

L’Alt Pirineu, en condicions per passar a la fase 2

Vergés ha esmentat el cas de l’Alt Pirineu i Aran, juntament amb els del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, per dir que les condicions actuals “permeten” el canvi de fase de la capital catalana, de la mateixa manera que s’ha proposat ja que el territori pirinenc passi a la fase 2 dilluns vinent.

Pel que fa a l’obligació de fer servir la mascareta en espais públics concorreguts, que l’executiu estatal ha confirmat que aprovarà aquesta setmana, la consellera ha recordat que és una proposta ja aprovada pel pla Procicat de la Generalitat. Tot i que considera que la “mesura principal” és el distanciament social de 2 metres, Alba Vergés valora que la mascareta és una “protecció extra”, sobretot en aquells indrets on es fa molt difícil respectar l’allunyament.