La Generalitat manté el confinament per comarques mentre estudia ampliar-lo a l’àmbit de vegueria

El Govern català mantindrà el confinament per comarques aquesta setmana vinent, segons ha anunciat aquest divendres al matí el conseller d’Interior en funcions, Miquel Sàmper. Divendres passat, el Procicat -que coordinen els departaments de Salut i d’Interior- va suprimir novament l’autorització de desplaçaments entre comarques per a les “bombolles de convivència”, que només s’havia aplicat durant tres setmanes, i el termini d’aquesta nova restricció havia de finalitzar la mitjanit de dilluns vinent, dia 19, però la Generalitat ja ha avançat que es mantindrà almenys fins al dia 25.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Sàmper també ha confirmat que de moment no es plantegen acabar amb les limitacions als desplaçaments en vehicle particular, malgrat que aquesta mesura és cada vegada més qüestionada per les administracions locals i per la població en general. Especialment pel que fa al motiu pel qual s’ha justificat fins ara: la seva utilitat real en la lluita contra la COVID-19, atès que aquesta limitació contrasta amb la tolerància mostrada pel Govern cap a d’altres activitats quotidianes amb molt més risc de contagi, com ara les aglomeracions de gent al transport públic urbà.

Tot i això, el conseller ha explicat que estudien ampliar l’àmbit del confinament, que podria passar a dividir-se per vegueries (Àrea Metropolitana, Catalunya Central, Penedès, Girona, Camp de Tarragona, Lleida, Terres de l’Ebre i Alt Pirineu i Aran). Una petició que s’ha fet especialment des de les comarques pirinenques, des d’on es considera que restringir la mobilitat a les comarques no té sentit en zones amb una densitat de població baixíssima. A aquesta petició també s’hi han sumat darrerament des de les àrees més poblades, però pel motiu contrari: defensen que impedir que la població es desplaci en les ciutats amb més densitat de població incrementa el risc de contagis. A més a més, els darrers dies alguns consellers del Govern mateix (de JxCat) també s’han mostrat partidaris d’ampliar la mobilitat, com és el cas de Miquel Sàmper mateix o de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó.