La Generalitat lliura vuit habitatges de lloguer social a la Pobla de Segur

Marc Baró, Sílvia Romero i un beneficiari d’un dels habitatges (Govern.cat)

La delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, ha presidit aquest dimecres l’acte de lliurament de les claus de vuit pisos de lloguer social a la Pobla de Segur. L’adquisició de la promoció la va formalitzar l’Incasòl a finals de l’any passat per un import de 3.078.000 euros (més IVA), en el marc del conveni de col·laboració amb la Direcció General de Polítiques de Muntanya i Litoral per al finançament de l’adquisició d’habitatges a les comarques de muntanya per a destinar-los a lloguer assequible.

Tots els pisos tenen una plaça d’aparcament vinculada i el preu del lloguer oscil·la entre els 278,50 euros i els 307,12 euros mensuals. Malgrat que l’estat de la promoció era bo, ha calgut fer un repàs dels acabats, la neteja i la comprovació del funcionament de les instal·lacions. Actualment, s’estan duent a terme les obres d’adequació de la planta baixa, amb un cost previst de més de 295.000 euros.

Acompanyada de l’alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, Sílvia Romero ha visitat abans alguns dels habitatges lliurats. Durant els parlaments, ha destacat que “la Generalitat treballa de forma coordinada per a fer adquisicions d’immobles a grans tenidors com els que es lliuren en aquesta ocasió i que passen a formar part del parc social d’habitatges de Catalunya”. Així mateix, la delegada ha explicat que l’edifici, propietat de la Sareb, complia els requisits del programa departamental per a sumar-lo al parc. Finalment, la política pirinenca ha posat en valor “la col·laboració amb els ajuntaments per a generar solucions efectives al repte de l’accés a l’habitatge i l’arrelament”.





Promoció de 48 habitatges

La promoció consta de 48 pisos, distribuïts en dues escales, dels quals dotze estan ocupats per llogaters que mantenen les condicions contractuals, segons el que han acordat l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de la Pobla de Segur. N’hi ha catorze destinats a joves de fins a 35 anys i se’n reserven quatre per a atendre els casos amb resolució favorable de la Mesa de valoració de situacions d’emergències de Catalunya. La resta s’han adjudicat entre totes les persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial que complien els requisits de la convocatòria.