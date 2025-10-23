La Generalitat ja ha vacunat el 80% dels animals, que representen el 51% de les explotacions del primer radi afectades per la dermatosi

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ja ha vacunat el 80% dels animals que es troben en el primer radi de protecció, que representen el 51% del total d’explotacions afectades per la dermatosi nodular contagiosa (DNC) en aquesta zona. En total, els 60 equips veterinaris ja han administrat 110.000 dosis de vacunes al bestiar de la zona afectada per la dermatosi nodular contagiosa (DNC). Això vol dir que des del passat 9 d’octubre, quan va començar la campanya de vacunació i, fins al 22 d’octubre, s’han administrat unes 7.333 vacunes diàries de mitjana.
El bon ritme de vacunació és possible gràcies als 60 equips de veterinaris que estan treballant a Girona en els radis de Castelló d’Empúries i de Cassà de la Selva i el radi de França (la Cerdanya, Ripollès i Berguedà). En aquest sentit, el Govern català també vol expressar l’agraïment per l’exercici de responsabilitat de tots els ramaders afectats i de tot el conjunt del sector.
Els animals vacunats poden anar a l’escorxador des del primer moment, no cal esperar que passin 21 dies.
Arribada de nous lots de vacunes
El Departament preveu que a finals de setmana arribin 140.000 vacunes més i, per dilluns, un nou lot amb 110.000 més. I, alhora, ja hi ha un altre encàrrec perquè durant la primera setmana de novembre arribin 250.000 vacunes més. Amb aquests nous lots, es vol assolir la immunitat de grup del primer radi.
En aquest moment, tal com marca la normativa, s’ha de continuar amb les restriccions sanitàries i els buidatges de les explotacions afectades i no es contempla cap altre escenari que no sigui avançar en la vacunació, a causa de l’alta circulació de virus, d’acord amb els criteris de la Comissió Europea i del Ministeri.
Mesures de suport al sector
El Govern català mobilitzarà ajuts per valor de 4 milions d’euros per a garantir la sostenibilitat de les explotacions. Aquesta setmana s’està treballant en un primer càlcul aproximat, juntament amb l’ICF, per a tenir una primera bestreta per a poder fer ja una transferència de diners als afectats. S’ajudarà també a repoblar i a tornar i fer viables les granges afectades.
Se segueixen criteris científics per a avançar amb la vacunació
El comitè científic està liderat per l’IRTA-CReSA, centre de referència en sanitat animal en l’àmbit estatal i europeu. Format per membres de diferents disciplines, assessoren en l’avaluació de les estratègies pel control, vigilància i recerca del virus.
El criteri de vacunació dels científics és vacunar primer en funció de la distància al focus i per categoria amb l’objectiu de contenir l’expansió de la malaltia: en primer lloc, vaques reproductores de llet i de carn i, posteriorment, vedells d’engreix.
No s’aplica en cap cas un criteri segons la mida de l’explotació. Les vaques reproductores es vacunen primer perquè tenen un gran valor econòmic, són patrimoni genètic i la base de la producció. Si es perden les vaques reproductores, costaria molt més recuperar el sector.