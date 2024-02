La Generalitat inicia les obres de la via ciclista entre Sort i Rialp a l’entorn de la C-13

Inici dels treballs de la via per a ciclistes i vianants de Sort a Rialp (Govern.cat)

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha iniciat aquests dies les obres per a configurar una via per a vianants i ciclistes al corredor de la C-13 entre Sort i Rialp. Aquesta actuació, que permetrà promoure una mobilitat activa i descarbonitzada en aquest entorn, comporta una inversió de 3,8 MEUR. Els treballs tenen un termini d’execució de 5 mesos.

La via, de prop de 3 quilòmetres, circularà segregada i en paral·lel a la C-13 i permetrà connectar ambdues localitats tant a vianants com a ciclistes, tot potenciant la mobilitat sostenible i la mobilitat turística i d’oci de la zona. El vial es construeix pel corredor comprès entre la carretera C-13 i el marge dret de la Noguera Pallaresa.

El traçat s’inicia al nord de Sort, a les immediacions de la rotonda de connexió de la C-13 amb la carretera de Llessuí (LV-5223), i finalitza a l’extrem nord del zona esportiva de Rialp, a l’entrada del nucli urbà. La nova via ciclista tindrà una amplada de 3 metres en la major part del recorregut, amb reduccions a 2,5 metres en els trams més estrets entre el riu i la C-13. El paviment serà d’aglomerat asfàltic.

Per tal d’evitar afeccions al riu Noguera Pallaresa i l’entorn, l’actuació inclou un lleuger desplaçament d’algun tram de la carretera i disposarà també d’estructures de contenció. Els treballs es completaran amb les tasques de senyalització i de drenatge.