La Generalitat incorpora sis nous Centres d’Atenció a l’Usuari de mobilitat a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya incorporarà, entre el mes de juny i principis de juliol, sis nous Centres d’Atenció a l’Usuari (CAU) de mobilitat a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran. Amb aquesta ampliació, les persones usuàries del transport públic podran accedir a informació, fer tràmits i gestionar incidències relacionades amb els serveis de mobilitat directament des de la seva comarca.
“Amb aquests nous Centres d’Atenció a l’Usuari reforcem la proximitat amb el territori i facilitem que la ciutadania tingui un accés més àgil i còmode als serveis de mobilitat”, ha afirmat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque i Sureda. “Volem que qualsevol usuari pugui informar-se, fer tràmits o resoldre incidències sense haver de desplaçar-se lluny, ha remarcat.
Aquests nous centres se sumen als ja operatius de la Seu d’Urgell i Vielha, i estaran ubicats a:
- Consell Comarcal de la Cerdanya (Puigcerdà)
- Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça (El Pont de Suert)
- Ajuntament d’Oliana; només per a la gestió d’incidències.
- Consell Comarcal del Pallars Jussà (Tremp)
- Consell Comarcal del Pallars Sobirà (Sort); només per a la gestió d’incidències.
- Ajuntament de Llavorsí
Des del 29 de gener de 2024, la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran està integrada tarifàriament a l’ATM Lleida, fet que permet als usuaris moure’s per tota la província amb una sola targeta utilitzant els títols integrats. A partir de la posada en marxa dels nous centres, els usuaris podran adquirir les targetes del Sistema Tarifari Integrat, fer recàrregues, recollir títols personalitzats i gestionar les incidències.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, conjuntament amb les administracions locals i comarcals, treballa per a apropar i facilitar la gestió dels títols de transport públic i millorar l’atenció a les persones usuàries. “Treballar colze a colze amb els ajuntaments i consells comarcals ens permet donar un servei més útil i més proper. És així com fem que la mobilitat sigui realment un dret per a tothom”, ha afirmat la consellera Paneque.
Es pot consultar la ubicació dels Centres d’Atenció a l’Usuari en el següent enllaç: https://atmlleida.cat/centres-atencio-al-client/.