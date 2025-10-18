La Generalitat impulsa una reorganització integral dels seus serveis i oficines d’atenció a l’Alt Pirineu i Aran

El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha iniciat un ambiciós pla de reestructuració integral de les seves seus i oficines d’atenció a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran que comportarà la creació de quatre noves seus corporatives i tres noves Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Així ho ha anunciat aquest dissabte el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una visita a l’Ajuntament de la capital de l’Alt Urgell, prèvia a la inauguració de la Fira del Formatge de la Seu d’Urgell. Concretament, les obres d’una nova OAC a la capital de l’Alt Urgell començaran aquest mateix mes de novembre amb la previsió que acabin al desembre i que entri en funcionament a principis d’any.
El conseller, durant la inauguració de la Fira de Sant Ermengol de la Seu, ha destacat el paper de la fira com un motor de dinamització cultural, social i econòmic del Pirineu i del país. Dalmau ha afirmat que “un país que vol ser líder ha de cuidar el seu sector primari i també ha de fer una aposta per a estar present a tot el territori”. En aquest sentit, Dalmau ha destacat la importància d’aquest procés de reforma global de les seus territorials i dels serveis d’atenció ciutadana al Pirineu, i ha fet èmfasi en la importància que el Govern estigui present i posi les coses fàcils al ciutadà en el conjunt del territori: “volem un país connectat territorialment i, per tant, un Govern proper a la realitat del ciutadà”, ha reblat.
Actualment, el Govern té repartits els seus serveis territorials en diferents indrets, la majoria cedits provisionalment, ubicats a Tremp, la Seu d’Urgell, Pont de Suert i Sort i, a partir del 2026, també a Puigcerdà. Aquest repartiment obeeix a la particularitat física i demogràfica d’aquesta vegueria, la qual cosa ha significat un desplegament distribuït per les cinc capitals de comarca, a excepció de la Val d’Aran, en tenir aquesta un règim especial. Ara, el Departament de la Presidència està portant a terme projectes per a consolidar aquest desplegament i millorar l’atenció a la ciutadania i els espais de treball.
Concretament, a Tremp, actualment hi ha l’espai que ocupa la delegada del Govern i els serveis territorials de Justícia, a l’avinguda d’Espanya. Aquest espai és ara en obres d’optimització i millora per un import de 160.000 euros. Aquestes obres duraran fins al desembre de 2025. També a Tremp hi ha, a l’edifici del carrer Alcalde Rossell, els serveis territorials d’Igualtat i Feminisme i d’Educació i Formació Professional. Finalment, a l’edifici de la plaça Capdevila hi ha els de Salut.
A la Seu d’Urgell, al passatge Alsina, hi ha els serveis territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Interior i Seguretat Pública, i Empresa i Treball, així com diversos organismes i entitats del sector públic. A més, a l’edifici de l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça, a Pont de Suert, hi ha els serveis territorials de Cultura i Política Lingüística i a l’edifici del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, a Sort, hi ha els de Drets Socials i Inclusió.
En l’acte d’inauguració i presentació d’aquesta reforma global de les seus hi ha participat els alcaldes de la Seu d’Urgell, Joan Barrera; de Puigcerdà, Joan Manel Serra; de Tremp i delegada territorial a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, i la secretària general de Presidència, Eva Giménez.
Reestructuració: més serveis al ciutadà
Ara, el Govern català tira endavant una reestructuració que permetrà disposar de quatre edificis en tres municipis que faran, a diferents nivells, la funció de seu corporativa de la Delegació Territorial del Govern a l’Alt Pirineu i l’Aran: Tremp, Puigcerdà i la Seu d’Urgell.
Tremp
A Tremp, el Govern tirarà endavant la construcció d’una nova seu, en un solar amb una edificabilitat de fins a 2.000 metres quadrats, ubicat al passeig Pompeu Fabra, 19, just al costat de la seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Tremp. La previsió del Govern és que la redacció del projecte es pugui licitar el primer trimestre de l’any vinent per a poder licitar les obres a finals de l’any 2027 i inaugurar l’edifici a finals de l’any 2030. En aquests moments, el total de la inversió prevista, incloses les despeses de projecte i construcció de l’obra, és de 10,8 milions d’euros.
Puigcerdà
A Puigcerdà, el Govern i l’Ajuntament han arribat a un acord per a afrontar la conversió de l’edifici d’una antiga seu de Turisme de Catalunya en desús, ubicat al carrer Pic d’Eina de Puigcerdà, en una nova seu corporativa de la Delegació del Govern a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran. El projecte, redactat pel mateix Ajuntament, preveu que sigui ocupada per uns vint treballadors dels departaments d’Economia i Finances i Empresa i Treball, a banda d’un espai de cotreball, sales polivalents i una oficina d’atenció ciutadana.
Les obres, que s’executaran en col·laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat, ja s’han licitat per part del consistori amb la idea que s’iniciïn aquest any 2026 i s’acabin durant el primer trimestre de 2027. La Generalitat preveu una despesa total de 92.000 euros per a l’adequació de les instal·lacions d’aquesta seu.
La Seu
La creació d’aquestes noves seus corporatives del Govern a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran inclou la cessió, per part de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, de dos edificis, un ubicat a la plaça Pati Palau i l’altre al carrer dels Canonges.
El primer, amb una superfície construïda de 1.273 metres quadrats, de planta baixa més dues plantes superiors, acollirà els serveis territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica (incloent-hi l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran); els d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; els d’Interior i Seguretat Pública i el Comissionat per a les Relacions Interpirinenques, adscrit al Departament de la Unió Europea i Acció Exterior. És a dir, una seixantena de treballadors.
Al del carrer dels Canonges, edifici de 700 metres quadrats de superfície construïda, de planta baixa més tres plantes, ha de servir permetre la ubicació d’algunes unitats dels serveis territorials esmentats, així com per a absorbir el creixement futur dels serveis territorials. Per a articular aquesta cessió, aquest dissabte mateix s’ha signat un conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
Noves seus amb Oficines d’Atenció Ciutadana
El pla de Govern inclou també l’obertura de tres oficines d’atenció ciutadana, a Tremp, Puigcerdà i la Seu d’Urgell. La de Tremp i Puigcerdà s’ubicaran en els edificis de les noves seus corporatives. Tot i això, a Tremp es preveu obrir-ne una altra, amb caràcter provisional fins que no s’acabi de construir l’edifici de la seu de Pompeu Fabra, en un local encara per definir. En el cas de la Seu d’Urgell, com ha anunciat aquest dissabte el conseller, es tracta de l’espai del passatge Alsina, 3, on ara ja hi ha ubicats diferents serveis territorials. En aquest cas, s’habilitaran 100 metres quadrats de la planta baixa per a ubicar-hi una OAC, amb una inversió prevista de 52.727 euros, i obertura a principis de l’any vinent.
En el cas de Tremp, el Departament cerca un indret adequat per a ubicar-hi una OAC provisional mentre duren les obres de construcció de la nova seu corporativa. L’OAC definitiva, que serà integrada com totes les que s’obriran a la vegueria, ocuparà un d’espai de prop de 300 metres quadrats en què treballaran 7 informadors i on hi haurà també quatre punts d’autoservei.
I, finalment, a la nova seu corporativa de Puigcerdà, hi haurà una OAC amb una superfície útil de 52 metres quadrats on s’ubicaran dos informadors. La previsió d’obertura és per al segon semestre de 2026, amb una inversió de 100.000 euros entre adequació i equipaments. Actualment, a Puigcerdà, el Govern català ja hi té una OAC en un espai cedit pel Consell Comarcal de la Cerdanya.
La Fira de Sant Ermengol, un referent
El conseller Dalmau ha inaugurat, després de signar el llibre d’honor i el conveni de cessió d’espais a la Generalitat, la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell, una de les més antigues de Catalunya. La Fira és molt més que una cita tradicional: és un motor econòmic i social per a la ciutat i per a tot l’Alt Pirineu. L’esdeveniment genera activitat comercial, atrau visitants i dinamitza l’hostaleria, el comerç local i els productors de proximitat. Alhora, la fira actua com a punt de trobada entre el món urbà i el rural, ja que reforça els vincles comunitaris i posa en valor la identitat pirinenca.
Des del punt de vista del sector primari, la fira és un aparador essencial per als productors agroalimentaris i ramaders de muntanya. Espais com la Fira de Formatges Artesans del Pirineu donen visibilitat al treball artesanal, fomenten el consum de productes locals i impulsen la sostenibilitat del medi rural. A través del contacte directe entre productors i consumidors, la fira afavoreix la continuïtat de les explotacions familiars, la preservació del paisatge agrari i la transmissió d’un saber fer ancestral que és part fonamental del patrimoni cultural del Pirineu.