La Generalitat impulsa l’ensenyament del català amb un curs en línia per a joves de tot el món

Cartell anunciant l’ensenyament en català a l’exterior (Govern.cat)

El Govern de Catalunya, a través de l’Institut Obert de Catalunya, reforça l’ensenyament del català a l’exterior posant a disposició dels joves catalans de 12 a 17 anys residents a l’estranger un curs en línia asíncron per a millorar la competència comunicativa en català, tant oral com escrita. El Programa CRE, Català per a joves residents a l’estranger, fomenta la immersió cultural en la cultura catalana des d’una perspectiva global i oberta i va adreçat a persones que ja tinguin una familiaritat amb el català, tot responent a una diversitat de nivells d’ús de la llengua.

L’eina permet una gran flexibilitat i s’adapta als diferents ritmes, interessos i disponibilitats horàries de les persones interessades atès que totes elles estan vinculades a calendaris escolars d’arreu del món. Els pares i mares podran fer un seguiment dels informes del seu fill o filla i contactar amb el professorat, ja que el curs està pensat perquè els joves el puguin seguir de manera autònoma, però amb l’acompanyament de les famílies.

La matrícula és anual i dona dret a fer el seguiment del CRE, amb la dedicació horària que es vulgui, durant un curs. La matrícula es formalitzarà a partir del 15 de setembre, i fins al dia 25 del mateix mes, però al web ja es pot fer la sol·licitud d’inscripció. Així mateix, es pot escriure a l’adreça electrònica cre@ioc.cat per a fer les consultes que calguin i resoldre dubtes.

El curs es converteix, així, en una eina més d’aprenentatge de la llengua catalana a l’exterior en sintonia amb el Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2023-2026 que promou l’ensenyament de la llengua catalana a l’exterior, reforça el català a la Catalunya exterior i n’augmenta la presència en altres països.

L’IOC és l’institut d’ensenyament a distància del Departament d’Educació de la Generalitat que posa a l’abast de la ciutadania una àmplia oferta formativa i permet estudiar d’una manera flexible i adaptada a les necessitats de cadascú.





El català creix més enllà de la frontera

Ja fa dècades que tant l’aranès com el català s’ensenyen a través de les comunitats catalanes a l’exterior en format presencial o virtual. Només el 2023, des del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea s’hi han destinat 164.000 euros i, en els darrers cinc anys, la xifra ha estat de 700.000 euros.

Recentment, també s’ha exportat a Londres el model d’escola catalana per als infants residents a l’exterior, on l’experiència començarà a partir del curs que ve, i a la qual aviat també podria sumar-s’hi l’escola de Berlín. Aquesta iniciativa respon a la creixent demanda d’ensenyament de la llengua catalana entre els infants residents a l’exterior que actualment s’imparteix a les mateixes comunitats catalanes o les anomenades escoles catalanes, amb una metodologia i calendarització regular.