La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran acorden un nou model de finançament de 42,7 milions d’euros

El Govern de la Generalitat i el Conselh Generau d’Aran han acordat un nou model de finançament singular que reforça l’autogovern aranès, garanteix més estabilitat financera i més capacitat de decisió per a adaptar-se a les noves necessitats. L’acord s’ha assolit aquest matí de divendres en el marc de la Comissió Bilateral extraordinària celebrada a Vielha i substitueix el model vigent des del 2019, que estava obsolet des del 2023 i s’havia anat prorrogant.
El nou sistema estableix una xifra base del Fons de Finançament Incondicionat per a l’any 2026 de 42,7 milions d’euros, fet que representa un increment de gairebé quatre milions d’euros més respecte a la quantitat transferida durant l’any 2025, i dotarà el Govern aranès d’un marc estable fins al 2030. En aquest sentit, una de les novetats és la incorporació d’un mecanisme automàtic d’actualització anual, vinculat a la regla de despesa de les administracions públiques que donarà estabilitat al Conselh, fins i tot, en casos de pròrroga pressupostària.
Així mateix, a partir dels pressupostos del 2027, el nou model incorpora un fons addicional equivalent al 5% del Fons de Finançament Incondicionat de més de dos milions d’euros que es desplegarà al llarg de quatre anys i que es destinarà a impulsar polítiques pròpies del Conselh Generau d’Aran.
Per al conseller de la Presidència, Albert Dalmau, amb l’aprovació d’aquest nou sistema de finançament, el Govern català compleix un “deute” i un “compromís” que el president Salvador Illa va assumir a l’inici de la legislatura. Tal com ha explicat, aquest acord permetrà enfortir els serveis públics, la llengua, la cultura i impulsar polítiques d’habitatge, una de les prioritats de l’Executiu. Dalmau ha dit que amb aquest salt endavant s’aporta al Conselh Generau d’Aran “una major suficiència financera i una major corresponsabilitat en la participació dels tributs”. Finalment, també ha volgut enviar un missatge de “confiança i convicció” del Govern de la Generalitat amb el que ha de ser “l’autonomia institucional i política del Govern aranès” i en “la defensa compartida de la comunitat lingüística, cultural, política, cívica i institucional d’Aran”.
Per la seva banda, la síndica d’Aran, Maria Vergés, ha explicat “que la Val d’Aran disposi d’un Sistema de Finançament singular representa un pas històric per a consolidar la nostra autonomia política i per a garantir que les decisions sobre les necessitats de la ciutadania es puguin prendre des de la proximitat i amb els recursos necessaris”. Vergés ha destacat que “el reconeixement de la corresponsabilitat financera del Conselh Generau és la base per a poder exercir un autogovern real i efectiu” i afegia que “que la Val d’Aran pugui participar dels tributs de la Generalitat és un fet sense precedents en la història de l’autogovern aranès que ha de servir per a garantir serveis i prestacions a la ciutadania aranesa”. Aquest mecanisme de participació tributària representa, segons la síndica d’Aran, Maria Vergés: “el primer pas tangible per a desenvolupar completament el sistema de finançament específic previst a la Llei d’Aran, i suposa reconèixer la maduresa política i institucional d’Aran” i manifestava que “el salt qualitatiu i quantitatiu que duem a terme amb aquest nou Sistema és substancial; hi ha una millora dels recursos i també una millora de la coordinació i del reconeixement entre institucions”.
Més corresponsabilitat fiscal
Un dels altres aspectes destacats de l’acord és la incorporació d’una clàusula específica per a estudiar la participació de la institució aranesa en tributs de la Generalitat, especialment en l’IRPF i altres impostos vinculats a competències pròpies. Un primer exemple d’aquest avenç és l’impost d’estades en establiments turístics. El passat mes de novembre de 2025, el conseller de la Presidència i la síndica d’Aran van anunciar al Parlament un acord històric pel qual el Conselh passa a percebre la totalitat dels ingressos del Fons pel Foment del Turisme que abans estaven gestionats per la Generalitat al territori d’Aran.
Garantia dels serveis públics i impuls de projectes estratègics
Finalment, amb aquest acord també es blinda el suport econòmic de la Generalitat a serveis públics essencials com són la salut i els drets socials per tal de poder donar una atenció pública adequada a les necessitats actuals de la Val d’Aran. Alhora, el Govern també es compromet a seguir treballant per a desencallar projectes llargament reivindicats al territori aranès, com l’ampliació i reforma de l’Espitau Val d’Aran o el futur centre cultural.
A la reunió de la Comissió Bilateral hi ha assistit la secretària general de la Presidència, Eva Giménez; la delegada territorial del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero; el secretari de Governs Locals i Relacions amb Aran, Xavier Amor; la directora general de Pressupostos, Esther Pallerols, i el director general de l’Administració Local, Fran Belver.