La Generalitat exposa als alcaldes de l’Alt Urgell els objectius de la candidatura olímpica

El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell, que s’ha reunit aquest dimecres a Oliana, ha conegut les línies mestres i els objectius de la candidatura Pirineus-Barcelona als Jocs Olímpics d’Hivern 2030 de la veu de diversos representants del Govern de la Generalitat. En concret, han exposat la proposta la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula; el secretari de Governs Locals i Relacions amb l’Aran, David Rodríguez; el secretari d’Estratègia, Informació i Coordinació Territorial, Xavier Fornells; i l’assessor de projectes transversals Manel Vila. També han estat presents a la reunió, el delegat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez; el director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Jesús Fierro; i el director de l’IDAPA, Pere Porta.

En les seves intervencions, els representants del Govern català han posat èmfasi en el caràcter participatiu que es vol impregnar a la candidatura olímpica, tant pel que fa a recollir les propostes dels ajuntaments i les entitats del Pirineu com a la consulta a la població que tindrà lloc a finals de la pròxima primavera. Altres trets característics de la candidatura seran, segons ha exposat Anna Caula, el respecte mediambiental i l’optimització de les infraestructures esportives ja existents, de tal manera que no se’n construiran de noves ni tampoc s’ampliaran els espais esquiables actuals. La secretària general ha valorat com un dels actius de la candidatura l’experiència del Pirineu en l’organització de campionats internacionals d’esports de neu. També ha anunciat que totes les comarques de l’Alt Pirineu i Aran acolliran activitats durant els Jocs Olímpics, encara que no totes tindran proves oficials.

Per la seva part, Xavier Fornells ha avançat que els plans estratègics que el departament de Polítiques Digitals i Territori vol desplegar al Pirineu no estan condicionats als Jocs Olímpics d’Hivern. “Es faran igualment, amb Jocs o sense; tanmateix, els Jocs farien avançar-ne els terminis”, ha assenyalat.

Les intervencions dels alcaldes s’han centrat principalment en la demanda de més informació, sobretot pel que fa a l’impacte mediambiental i a la consulta ciutadana. També s’han interessat per la millora de les carreteres i s’han escoltat veus escèptiques sobre el compromís del govern de l’Estat en la millora de les infraestructures que són de la seva competència, com l’Eix Pirinenc, clau en les comunicacions entre les comarques del territori. Els alcaldes han acordat abordat el debat sobre els Jocs Olímpics d’Hivern en una reunió monotemàtica que es convocarà properament i de la qual n’haurà de sortir el posicionament de la comarca.