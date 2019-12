La reobertura completa de la C-13, al tram entre Rialp i Llavorsí, no es completarà fins d’aquí a “uns dies o, segurament, unes setmanes”, segons ha reconegut aquest dilluns el conseller de Territori, Damià Calvet. La via es va haver de tallar divendres passat, pel risc d’esllavissades, i s’ha reobert -amb pas alternatiu- aquest diumenge a la tarda.

Des del Govern apunten que, tot i que a curt termini l’objectiu és reobrir els dos carrils, ja pensen en buscar una “solució definitiva” per a aquest punt, que podria passar per la construcció d’una “visera” a la paret de la muntanya, que freni les allaus de roques i neu. Una estructura de formigó en forma de fals túnel semblant a la que hi ha, per exemple, a l’N-145 just abans de la Farga de Moles o bé en alguns punts del congost de Collegats.

Calvet ha defensat que actualment la C-13 és una “bona carretera” i ha remarcat que s’hi ha anat invertint els darrers anys. Per exemple, ha esmentat que aquest 2019 s’hi ha destinat 2,1 milions d’euros i que l’any que ve podrien arribar als 2,7 milions amb els nous pressupostos, amb la qual cosa ha negat que no hi hagi inversió a la xarxa viària de la zona.

De moment, després d’haver-se fet la reobertura, ara la prioritat és el sanejament del talús i trobar alguna solució definitiva amb ancoratges o malles que recullin tot el punt en qüestió. Calvet també ha volgut desvincular del tall a la C-13 les retencions que s’han registrat aquest diumenge a la C-28 entre Baqueira i Vielha, perquè aquestes cues són habituals els caps de setmana, si bé admet que també cal millorar aquest tram viari.

Finalment, Calvet ha volgut recordar que a l’eix de la C-13 hi ha una part que no depèn del Govern. Es tracta del tram que va entre Sort i la Pobla de Segur, perquè forma part de l’N-260, que pertany al Ministeri de Foment del govern espanyol i no està desdoblada ni traspassada. Pel que fa justament a l’Eix Pirinenc, el conseller ha lamentat que es va començar una variant a Gerri de la Sal, que aquest projecte es va aturar i el pas actual que s’ha arreglat “està molt condicionat”. Un fet que ha contraposat amb les obres que s’han fet a la C-13.

Pel que fa a d’altres millores reclamades des de fa temps pel territori, Calvet ha reiterat la voluntat d’estudiar la construcció, en el futur, dels túnels de Comiols i de la Bonaigua.