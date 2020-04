La Generalitat es farà càrrec del desplegament d’Internet i d’equipaments electrònics a l’alumnat

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha rebut la confirmació de la Generalitat de Catalunya que el Departament d’Educació es farà càrrec del desplegament d’Internet i d’aparells electrònics als alumnes matriculats als centres educatius de la nostra ciutat que així ho necessitin per realitzar el tercer trimestre de manera telemàtica.

Per tant, l’Ajuntament urgellenc atura el desplegament de les connexions que va encarregar a les empreses Cadí Telecom i Alt Urgell Fibra ja fa dues setmanes, després d’haver recollit les necessitats detectades, amb coordinació amb els centres educatius de la ciutat, l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic, el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell i la inspecció educativa, amb l’objectiu que tot l’alumnat pogués mantenir el contacte amb els seus centres i desenvolupar les tasques educatives encomanades.

Davant d’aquest anunci per part de la Generalitat, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, explica que “l’Ajuntament de la Seu no ho farà perquè finalment ho assumeix el Departament d’Educació amb els equips dels centres educatius i un acord amb Telefónica”. “Nosaltres, afegeix Fàbrega, vetllarem que així sigui i que si, per qualsevol motiu, algun nen o nena no se li subministrés, l’Ajuntament se’n farà càrrec a través de les operadores locals”.