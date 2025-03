La Generalitat duplica el pressupost de les assegurances agràries per a joves agricultors i ramaders

Ramat de vaques pasturant al Pirineu català (Govern.cat)

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, s’ha reunit aquesta setmana amb representants de l’organització Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), per a abordar i resoldre les reivindicacions plantejades pel sector. En el decurs de la reunió, la pagesia ha plantejat noves demandes per a la defensa de la viabilitat del sector agroalimentari i el Govern català ja hi ha plantejat diferents solucions.

Nou paquet de mesures per a la viabilitat del sector agroalimentari

Una de les mesures acordades és la de duplicar el pressupost per a la subvenció de la contractació d’assegurances adreçades a joves, explotacions agràries prioritàries i agricultors professionals, que passa de 15 a 30 milions d’euros. El Departament s’ha compromès a duplicar el pressupost per a la subvenció d’assegurances a agricultors i ramaders professionals a fi de garantir la sostenibilitat de les explotacions, mitjançant l’elaboració d’un estudi per a verificar els topalls actuals i analitzar el tant per cent màxim d’ampliació.

Per a les mesures de caràcter fiscal, el Govern ja ha encarregat un estudi sobre la fiscalitat dels joves i agricultors professionals, les conclusions del qual es podran conèixer a l’abril. Aquestes es traslladaran en una demanda concreta de millora de la fiscalitat que els afecta, tant a nivell parlamentari com al Govern de l’Estat espanyol.

Òscar Ordeig: “La major part de mesures pactades amb la pagesia són fruit d’una negociació constant i totes responen a la voluntat de millorar i garantir la viabilitat del sector agroalimentari, que és el primer sector de l’economia de Catalunya”.





Sis mesos de treball intens per a la defensa de l’agricultura

L’acord amb la pagesia també ha incorporat una reflexió al voltant dels sis mesos de treball intens del Govern català per a la defensa del sector agroalimentari. Durant aquests mesos, el Govern i el Departament d’Agricultura han posat en marxa diverses mesures, com ara un primer paquet de vint mesures de simplificació administrativa per a reduir i fer més fàcils els tràmits en l’àmbit agrari i forestal, entre les quals hi ha solucions a demandes del sector relatives a la simplificació en la gestió dels purins.

Amb l’objectiu de sostenir l’activitat agrària, en l’últim semestre s’ha realitzat el pagament dels 67 milions d’euros en ajuts per a compensar els danys de la sequera de 2024, el passat 27 de desembre, sense tràmits administratius; el pagament dels ajuts de la PAC (2023-2024) en la data acordada a la Taula Agrària de l’octubre; l’ampliació de 37,5 milions d’euros dels préstecs ICF Agroliquiditat; l’acord assolit a la Taula Agrària de fins a 30 milions d’euros del Fons Agrari i Ramader, per a complementar els ajuts a la sequera de 2024 i altres adversitats, que es revisarà per a compensar més àmpliament les pèrdues per la manca de floració de la pera en la propera Taula; els 9,5 milions d’euros per a facilitar el relleu generacional, fixar població a zones rurals i fomentar la incorporació de joves i dones al sector primari; els 9 milions d’euros per a les línies del Pla d’assegurances agràries 2024 o els 19,5 milions d’euros a la promoció del cooperativisme per mitjà d’IMPULS.COOP.

Així mateix, també s’ha treballat per a l’assoliment del 100% de la vacunació de la campanya d’oví i boví a començament de 2025, amb els 2,6 milions d’euros en ajuts el 2025, per a la lluita contra les plagues i malalties dels vegetals per al sector agrícola, i 4,4 milions d’euros en ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya.

Per altra banda, una de les línies de treball prioritàries del Departament és el front comú per a coordinar la lluita contra la sobrepoblació cinegètica. A finals de l’any passat, s’hi ha incorporat dinou dotacions de personal, i s’ha adaptat l’oferta de les formacions per a la captura nocturna a la gran demanda rebuda. També la implementació de plans de control poblacional (PCP) als territoris més afectats i la intensificació de la coordinació i les actuacions amb CAR, GECA, Forestal Catalana, guardes de les reserves nacionals de caça, la Subdirecció General de Fauna Cinegètica, Caça i Pesca Continental, els Serveis Territorials, les oficines comarcals i les organitzacions de caçadors.

“Per descomptat, la modernització dels regadius és prioritària”. Per això s’ha accelerat la posada en marxa de les obres de connexió de l’Ebre amb el pantà dels Guiamets i del Garrigues Sud amb el pantà de Margalef, que s’iniciaran aviat, i desbloqueig de les obres de la segona fase per a l’ampliació i la modernització dels regs de la Conca de Tremp. També es preveu l’inici de la taula de treball per a la modernització del Canal d’Urgell i la redacció del nou Pla de regadius 2025-2040.