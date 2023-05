La Generalitat dona suport als alcaldes de la Catalunya Nord que parlen català als plens municipals

La consellera de la Generalitat, Laura Vilagrà, amb alguns alcaldes de la Catalunya Nord (Govern.cat)

La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà Pons, ha expressat aquest matí de divendres, en una trobada institucional a l’Ajuntament d’Elna, el suport de l’administració que representa als alcaldes i alcaldesses nord-catalans que utilitzen el català en l’àmbit institucional. Vilagrà Pons ha volgut donar “tot el suport i estima” a tots els alcaldes i alcaldesses de la Catalunya Nord en “la lluita necessària, honesta i noble” que estan duent a terme perquè l’Estat Francès reconegui l’ús del català en l’àmbit institucional.

Per a la consellera, “són ajuntaments que normalment treballen per la catalanitat, per la identitat, i que treballen conjuntament i ho fan cadascú des del seu Ajuntament i, des del Govern de la Generalitat, els fem costat”.

La consellera de la Presidència ha assegurat que un dels objectius de l’Executiu català és “trencar la frontera administrativa i col·laborar molt més amb molts projectes culturals, de llengua i territorials entre aquests dos territoris, que durant molt de temps van formar part d’una mateixa unitat i ara tenim molts llaços per estrènyer”.

En la trobada amb la consellera, hi ha participat l’alcalde d’Elna, Nicolas Garcia; l’alcalde de Sant Andreu de Sureda, Samuel Moli; la regidora de Port-vendres, Mònica Serra; i hi ha donat suport l’alcaldessa d’Els Banys d’Arlès-Palaldà, Marie Costa, que finalment no hi ha pogut assistir per motius d’agenda. Per part de Generalitat, també hi ha assistit la delegada del Govern de la Generalitat a França, Eva Doya Le Besnerais, i el director general de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Alfons Quera Carré.