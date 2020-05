La Generalitat demanarà que l’Alt Pirineu passi a la fase 2 el pròxim dilluns 25 de maig

El Departament de Salut de la Generalitat demanarà que l’Alt Pirineu i Aran, les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona passin a la fase 2 del pla de desescalada el dilluns 25 de maig. Així ho ha anunciat la consellera Alba Vergés, que ha explicat que les tres àrees tenen “una bona evolució”.

Vergés ha subratllat que en aquestes regions sanitàries es pot fer un bon seguiment de casos des de l’atenció primària, “tal com es demostra amb els indicadors que s’han anat rebent després de la primera setmana a la fase 1”.

D’altra banda, la consellera ha lamentat la decisió del govern espanyol de deixar a la fase 0 el Baix Montseny i ha qüestionat que no s’hagi rebut “cap argument tècnic” que ho justifiqui. Vergés ha assegurat que seguiran sol·licitant-ho. Sí que fan dilluns el pas cap a la fase 1 Lleida, Girona, la Catalunya Central, el Garraf i l’Alt Penedès. Tanmateix, alguns municipis de l’Anoia, Baix Llobregat i l’Alt Penedès es quedaran en la fase 0, com és el cas de Masquefa, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes, Sant Llorenç d’Hortons i Gelida.

Interior demanarà a l’estat espanyol poder sortir del terme municipal per fer esport durant la fase 1

La Generalitat també ha anunciat aquest dissabte que demanarà al govern espanyol que permeti sobrepassar els límits del terme municipal per fer esport durant la fase 1 del desconfinament. En aquest sentit, el conseller d’Interior, Miquel Buch, ha indicat que el Procicat (Pla Territorial de Protecció Civil) ha aprovat una proposta que traslladarà al Ministeri de Sanitat.

Buch ha recordat que la normativa de la fase 1 aprova desplaçaments dins una mateixa regió sanitària per anar a comprar o per motius d’oci, i creu que és “il·lògic” que els esportistes no puguin fer-ho. D’altra banda, Buch també ha anunciat que Interior demanarà al govern de Pedro Sánchez que els pobles de menys de 5.000 habitants puguin celebrar els mercats no sedentaris sense restriccions de parades.

Manifestacions

En un altre ordre de coses, Miquel Buch ha explicat que el Procicat ha aprovat la iniciativa perquè es puguin celebrar manifestacions durant l’estat d’alarma. L’objectiu serà “garantir els drets fonamentals a manifestar-se i poder conviure amb els elements de protecció davant la COVID-19”, ha dit.

Mantenir una distància de dos metres entre les persones, que vagin amb mascaretes i portin gel hidroalcohòlic, que no comparteixin pancartes ni altres elements, i que no moguin del lloc on s’ha convocat – que haurà de ser un carrer d’almenys 20 metres d’ample-, són els elements bàsics de la proposta plantejada pel Govern català.