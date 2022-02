La Generalitat de Catalunya vol obrir una delegació a Andorra

La possible col·laboració amb Andorra en la candidatura per acollir uns Jocs Olímpics al Pirineu el 2030 ha centrat bona part de la compareixença conjunta del cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest divendres.

Els dos mandataris s’han trobat en la que és la segona reunió oficial entre els dos governs des del passat juliol, quan Espot es va desplaçar al Palau de la Generalitat.

En la roda de premsa posterior a la reunió de treball que han mantingut al matí, tant Espot com Aragonès han obert la porta a una futura col·laboració entre els dos territoris per enfortir la candidatura als Jocs d’hivern que impulsa Catalunya. Tots dos han insistit que en aquests moments la iniciativa es troba “en un estadi tècnic de treball”, però han remarcat la “col·laboració necessària” entre tots els territoris pirinencs, “Andorra també”. Així ha matisat Pere Aragonès les paraules de consellera de Presidència catalana, Laura Vilagrà, a la Cadena SER, on va dir que no es comptava amb el Principat. Per al president català, “és una oportunitat per posar els Pirineus en el mapa mundial”. Un cop els treballs avancin, han assegurat, es podrà determinar l’abast d’una possible participació. De moment “tot plegat és prematur”, ha manifestat Espot.

El cap de Govern ha posat en relleu que “vagin on vagin les proves, la candidatura repercutirà en el conjunt del Pirineu” i ara del que es tracta “si volem repercussions positives, és que arribi a bon port”. En aquest sentit, ha tret pit del bagatge andorrà. Considera que “la col·laboració d’Andorra és positiva des de la perspectiva d’assegurar-ne l’èxit” perquè “té el domini esquiable més gran i més ben dotat del sud d’Europa i dels Pirineus amb pistes homologades per la FIS, experiència en acollir proves d’alt nivell i som candidats a acollir els Mundials d’esquí alpí l’any 2027″. A més, ha afegit, disposa “de la infraestructura hotelera més important de la zona pirinenca”. Tot plegat, “elements de valor afegir que hem de reivindicar i posar sobre la taula”, ha remarcat incidint que “això no vol dir exigir cap participació”.

Reptes compartits

En la trobada entre els dos governs s’han tractat molts altres temes, reptes de futur i oportunitats en matèria econòmica, de salut i mediambiental. Un d’ells, la voluntat que la Generalitat pugui obrir una delegació a Andorra per abordar conjuntament projectes d’interès i implicació transversal, i enfortir el treball compartit.

Entre els reptes conjunts es troba la voluntat de desenclavar el territori millorant les comunicacions amb infraestructures i transport per carretera o ferrocarril, sent conscients, això sí, de la situació econòmica d’Andorra, Catalunya i Espanya en aquest context de pandèmia.

Respecte als límits fronterers, tema que es va posar sobre la taula arran del projecte del parc solar, tant Espot com Aragonès han remarcat la voluntat d’acord i entesa. Tot i que la comissió tècnica estarà formada en principi pel Principat i l’Estat espanyol, Aragonès veuria interessant que s’hi pogués sumar l’Institut Cartogràfic de Catalunya. “La solució serà consensuada, pactada i no dramàtica”, ha assegurat el cap de Govern.

L’objectiu dels dos governs és donar continuïtat i freqüència a aquestes trobades per avançar en tots els projectes comuns, alguns dels quals podrien tirar endavant sota el paraigua de la Comunitat de Treball dels Pirineus.