La Generalitat de Catalunya subvencionarà Andorra Airlines i insta Andorra a fer el mateix

Catalunya aposta fort per establir línies regulars des de l’aeroport Andorra-La Seu d’Urgell . De fet considera molt interessants les intencions d’Andorra Airlines i s’ha reunit amb els responsables. Des de la Generalitat de Catalunya avancen que preveuen ajudes per tirar endavant el projecte i demanen a Andorra que faci el mateix.

La companyia, que preveu iniciar els vols amb Madrid al mes d’abril ha presentat el seu projecte a la Generalitat, que segons el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, valora molt positivament. De fet Gavín ha avançat que hi ajudaran econòmicament, com ara amb excepció o rebaixes en les taxes durant tot aquest any. Considera que és imprescindible la implicació de les administracions per ajudar a posar en marxa el projecte, un projecte que, diu, també ha de comptar amb les ajudes directes d’Andorra. “Bé siguin les entitats públiques o privades han de valorar si volen donar algun pas en aquest sentit de fer algun tipus d’inversió més enllà”, reclama. I afegeix que “en aquest cas és crític, tenint en compte que el destí i l’origen del passatge molt majoritàriament ha de ser andorrà”.

Segons Isidre Gavín, el fet que Andorra Airlines hagi establert una base a l’aeroport, amb un avió i la tripulació corresponent, demostra que estant disposats a tirar endavant el projecte i que el pla de negoci és sòlid. De fet altres companyies tenen intencions similars, ja que almenys dues més s’hi han interessat. Però tot s’ha endarrerit a causa de la situació sanitària. “Estic convençut que si no tinguéssim la pandèmia, tot això ja hauria començat”, assegura.



Catalunya no dubta que l’aeroport d’Andorra-La Seu ofereix les millors condicions per a la zona, donat que pot acollir aparells de 78 places, un fet que segons Isidre Gavín permet un ampli ventall de possibilitats.