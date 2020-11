La Generalitat de Catalunya proposarà prorrogar les mesures restrictives 15 dies

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya proposarà aquesta setmana al Protecció Civil de Catalunya (Procicat) prorrogar 15 dies més les mesures actuals davant de la Covid-19, segons ha indicat el seu secretari general, Marc Ramentol.

“La proposta inicial que Salut posarà sobre la taula serà la pròrroga de les mesures actuals. Després s’ha de sotmetre al criteri dels altres departaments i del Procicat”, ha afirmat Ramentol, preguntat pel tancament al públic de bars i restaurants i per les altres restriccions.

Sobre com serà el Nadal, el secretari general ha apuntat que es prendran les decisions al desembre perquè es pugui celebrar de manera segura, però ha descartat relaxar les mesures només pel fet que siguin festes: “L’epidèmia no hi entén, de treves, i no crec que ens en doni cap.”

Pic de pressió assistencial

Salut preveu que Catalunya arribi al pic de pressió assistencial de la segona onada del coronavirus a mitjans o finals d’aquesta setmana, segons ha especificat Ramentol.

El pic de contagis es va superar la setmana passada, però els ingressos als hospitals encara es continuen incrementant, si bé d’una manera més lenta en els darrers dies. Ramentol ha afirmat que serà “un pic altíssim” que “no és compatible amb el manteniment de l’activitat assistencial” i que per això cal que l’impacte de la Covid-19 sobre el sistema sanitari baixi ràpid.

El secretari general de Salut ha assenyalat que esperen una tercera onada a l’hivern, si bé no poden predir quan, i adverteix del perill que suposaria que se sobreposés a la segona.

