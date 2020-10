La Generalitat de Catalunya planteja tancar bars i restaurants temporalment

L’increment desfermat de la incidència de la Covid a Catalunya no para de créixer. Aquests últims 15 dies, però, s’ha disparat, i ja arriba als 338 punts. I és partir de 100 punts que es considera que ja s’han d’adoptar mesures restrictives perquè es perd el control de l’epidèmia.

És per això que Salut ha anunciat mesures contundents. No les ha especificat, però apunten a bars i restaurants. Planteja tancar bars i restaurants i que només serveixin comandes per emportar-se. El Procicat debatrà aquest dimecres la mesura, que encara no ha comunicat al sector de la restauració.

Es tracta d’un sector molt tocat, que a molts llocs, com Barcelona i l’àrea metropolitana, sobreviu, amb restriccions del 50% de l’aforament, dins i fora, i límits horaris, que aniran a més.

Però el sector de la restauració ja ha reaccionat a “una nova reducció de l’horari en el bars i restaurants” abans de saber-se que es planteja tancar-los durant quinze dies. El Gremi de Barcelona ha assegurat que aquest dimarts la Generalitat havia convocat els gremis i les federacions a una reunió que s’ha acabat ajornant per dimecres.

Defensa que ja treballen de forma parcialment limitada des de mitjans de juliol amb restriccions d’aforament i horàries. El director de l’entitat, Roger Pallarols, és contundent: “Els restauradors entendríem les restriccions si estiguessin contribuint a disminuir el nombre de contagis. Però no és així, la xifra no fa més que pujar.” I opina que la Generalitat “ha de canviar d’estratègia i buscar els veritables focus de contagi en altres espais de socialització”.

Per Pallarols, “estigmatitzar la restauració no funciona, ni en termes epidemiològics ni tampoc a nivell econòmic: aquest treballar a mig gas és agònic”.

La patronal recorrerà el tancament a la justícia, en cas d’aprovar-se

En el mateix sentit s’ha posicionat la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), que ha anat un pas més enllà i assegura que recorrerà la mesura al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en cas d’aprovar-se aquest dimecres al Procicat.

L’organització ha considerat “insòlit i desproporcionat” tancar bars i restaurants. En cas que acabi tirant endavant, sol·licitarà al TSJC mesures cautelaríssimes com la suspensió de la vigència de la resolució en considerar-la “desproporcionada i arbitrària”.

La Fecasarm ha apuntat que des que es va limitar l’horari de bars i restaurants el 17 d’agost, els contagis no han baixat “sinó que més aviat han augmentat” i per això veu més que demostrada “la ineficiència de la mesura”.

La patronal ha recordat que ja va recórrer mesures anteriors que limitaven l’activitat als locals de restauració i que els tribunals els van donar la raó suspenent la limitació horària a salons de joc, casinos i bingos, així com a bars, restaurants i bars musicals de 63 localitats.

Increment constant dels contagis

El cert és que les xifres de contagis no paren d’augmentar. En només una setmana, Catalunya ha passat d’una mitjana de 1.000 nous contagis diaris, a 1.600. I els ingressos hospitalaris pugen a poc a poc. Ho corrobora Antoni Trilla, cap d’Epidemiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, que es mostra preocupat: “Ja hem obert una segona unitat de cures intensives per atendre malalts amb Covid.”

Text: CCMA