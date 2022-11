La Generalitat de Catalunya adjudica l’anàlisi d’una nova connexió ferroviària entre Andorra i la Seu

El Govern de català, a través de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), ha adjudicat la redacció dels estudis per a analitzar quatre noves línies de tren-tramvia en diversos punts de Catalunya: les Terres de l’Ebre, el Bages, la Costa Brava i el Pirineu. Aquests informes determinaran les potencialitats de les xarxes tramviàries per tal d’incloure-les, si s’escau, en els diferents planejaments territorials.

L’impuls d’aquests informes respon a la voluntat del Govern de la Generalitat de construir la mobilitat futura tenint en compte nous centres d’activitat que necessitaran de la configuració de transports amb una visió diferent de la visió tradicional que considera, principalment, la radialitat vers la gran regió metropolitana. En tots els casos, es realitzarà una estimació del cost d’execució del projecte, la proposta d’explotació del servei i una anàlisi de la demanda potencial d’usuaris del servei.

Ferrocarril del Pirineu:

Amb una longitud aproximada de 57 km, s’analitzarà el traçat de connexió transpirinenca entre Andorra-la Seu d’Urgell i Alp, amb l’objectiu d’establir una connexió ferroviària a l’interior de l’Alt Pirineu i, alhora, establir un nou servei ferroviari entre Barcelona, la Seu d’Urgell i Andorra, convertint l’estació d’Alp en una ròtula ferroviària amb connexió amb Puigcerdà i Tolosa.

El tram català, a banda d’enllaçar la Seu d’Urgell amb Andorra, transcorreria per la vall del Segre fins a Alp, connectant la línia ja existent i permetent, així, l’enllaç tant amb Ripoll, Vic i Barcelona com amb França. Per a una bona connexió amb Barcelona caldrà, d’una banda, garantir el desdoblament previst de la línia R3 entre Montcada i Vic i, de l‘altra, renovar el tram Ripoll-Alp amb nous punts de creuament. El traçat contemplarà dos trams: la Seu d’Urgell-Andorra; i la Seu d’Urgell-Alp. S’ha adjudicat a Meta Engineering per 120.000 euros (abans d’IVA).