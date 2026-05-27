La Generalitat convoca la 13a edició del Premi Ruralapps

La convocatòria del Premi Ruralapps, convocat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, enguany, arriba a la 13a edició. Aquest guardó té com a objectiu promoure l’aplicació de la tecnologia en benefici dels sectors agroalimentari, forestal i del medi rural i visibilitzar eines que existeixen en el mercat de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que aportin solucions tecnològiques als professionals dels sectors.
El premi, atorgat pel Departament d’Agricultura, s’adreça a persones físiques o jurídiques que hagin desenvolupat un programari funcional per als sectors agroalimentari, forestal i/o del medi rural, tant de nova creació com en fase comercial. Aquest, consta de dues modalitats:
- Ruralapps-professional: reconeix solucions tecnològiques innovadores per a professionals i empreses per a millorar els processos de producció i de gestió, l’eficiència interna, la seguretat, la traçabilitat, la comercialització, la informació o el posicionament al mercat. Poden englobar des del procés de producció fins a la comercialització.
- Ruralapps-ciència ciutadana: premia les solucions que facilitin l’accés a la informació a la ciutadania en els àmbits agroalimentari, forestal i rural.
La dotació econòmica total de la convocatòria d’aquest 2026 és de 14.000 euros. Cada modalitat compta amb un premi de 5.000 euros per a les candidatures guanyadores i una nominació de 2.000 euros per a les finalistes. El Jurat estarà format per 3 membres del Departament d’Agricultura i 3 membres de la fundació EURECAT Centre Tecnològic de Catalunya, que col·labora impulsant i difonent el premi.
Des de la primera edició, els Premis Ruralapps han rebut un total de 296 candidatures, 166 en la modalitat professional i 130 en la de ciència ciutadana. En la darrera edició, la de 2025, els projectes guanyadors van ser AGRINPULSE 2024, amb el robot elèctric i autònom AG-X per a reduir costos i resoldre la manca de mà d’obra al camp (modalitat professional), i Satelio IoT Services, amb un sistema de nanosatèl·lits que garanteix cobertura global en zones sense xarxa terrestre (modalitat ciència ciutadana). També es van atorgar nominacions a KPSDRONS, per a inventariat forestal amb tecnologia LiDAR, i a PROPPOS, per a la reducció del malbaratament alimentari.
Les innovacions tecnològiques que s’han presentat al llarg de totes aquestes edicions són d’àmbits molt diversos: aplicacions de suport a la comercialització de productes o per a la millora en la gestió agrària, forestal i el medi rural, entre d’altres.
El termini per a la presentació de candidatures al Premi Ruralapps 2026 finalitza el 29 de juny de 2026 i es pot tramitar a través d’aquest enllaç.