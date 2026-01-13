La Generalitat confirma 13 nous positius de pesta porcina africana

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de la Generalitat de Catalunya ha informat, aquest dimarts, de la confirmació de 13 nous casos positius de pesta porcina africana (PPA), validats pel laboratori de referència del Ministeri d’Agricultura. Aquests positius corresponen a deteccions acumulades de dies anteriors “i no a un increment sobtat de casos“. La notificació conjunta s’explica per la intensificació del rastreig i de la vigilància activa que s’ha mantingut arreu del territori durant aquestes darreres setmanes.
Cal remarcar que no hi ha cap afectació a explotacions ramaderes i que totes les deteccions corresponen exclusivament a fauna salvatge, en el marc dels programes de vigilància activa establerts.
Resultats del dispositiu després de les festes
En el conjunt de les actuacions de vigilància realitzades després de les festes de Nadal, s’han analitzat un total de 635 porcs senglars, dels quals 60 han donat resultat positiu, fet que representa un 9,4% del total d’animals analitzats. D’aquests 635 exemplars, 300 han estat capturats i 335 s’han detectat mitjançant vigilància passiva (cadàvers sencers o restes trobades al medi natural, o animals amb simptomatologia abatuts) a la zona infectada i als seus voltants.
Aquest percentatge posa de manifest que la gran majoria de les mostres recollides continuen resultant negatives i que “les deteccions positives es concentren en àmbits molt concrets i sota control”.
Continuen les tasques de cerca i captura per a reduir les poblacions de porcs senglars
Continuen les tasques de cerca de cadàvers de senglars i s’està treballant en la preparació d’activitats de captura per a reduir les poblacions de porcs senglars a les zones de baix risc de la zona infectada. Paral·lelament, es reforcen les mesures d’aïllament mitjançant tanques —aprofitant infraestructures ja existents en carreteres i vies fèrries— i es prioritza el control dels corredors d’ús habitual dels senglars.
En particular, s’està treballant en una segona barrera de contenció al voltant de Collserola (AP-7 i A-2 al sud, i al nord diverses carreteres i vies per a evitar el pas cap al Maresme). Així mateix, cap al nord també s’està reforçant la barrera de la xarxa de Rodalies.
Recordatoris sanitaris i mesures de bioseguretat
Es recorda que la pesta porcina africana és una malaltia no zoonòsica, és a dir, que les persones no són susceptibles a la infecció ni pel contacte amb els animals ni per la ingestió de productes que se’n deriven.
Davant d’aquesta situació, cal extremar les mesures de bioseguretat a totes les explotacions de bestiar porcí i en el transport d’animals d’aquesta espècie, així com en les activitats relacionades amb porcs senglars. Així mateix, es recorda l’obligació de comunicar als serveis veterinaris oficials qualsevol sospita que es detecti, tant en senglars silvestres com en explotacions de bestiar porcí.