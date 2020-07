La Generalitat confina Lleida i els municipis del Baix Segre

El govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit endurir el confinament a Lleida i set municipi més del Segrià per frenar els contagis de Covid. Fa una setmana que hi ha confinament perimetral a la comarca, però a partir d’aquesta mitjanit queda prohibida tota sortida i entrada a la ciutat de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, La Granja d’Escarp, Massalcoreig i Torres de Segre i les entitats descentralitzades de Suc i Raimat.

Només es permetran els desplaçaments per motius laborals o serveis essencials en aquestes poblacions, on viuen unes 160.000 persones, en total.

Els treballadors que viuen en altres municipis del Segrià no podran accedir als municipis afectats, a no ser que siguin serveis essencials, on s’hi inclouen, per exemple, les empreses de fruita.

Durant 24 hores, es permetrà que les persones d’aquests municipis puguin recollir el material imprescindible per fer teletreball, amb la documentació adequada.

La Generalitat ha demanat que la població es quedi a casa el màxim possible i ha explicat que es pot anar a treballar quan no es pugui fer teletreball dins del municipi, anar als centres sanitaris o a tenir cura de persones grans, discapacitats, o dependents. També es pot sortir a comprar aliments i, amb cita prèvia, a d’altres comerços, per garantir els aforaments.

Els bars i restaurants de les comarques afectades només podran oferir serveis a domicili o de recollida amb cita prèvia. Es mantenen els casals d’estiu i les colònies, sempre que el personal i els assistents tinguin residència al Segrià.

El govern de Catalunya ha decidit restringir més la mobilitat, vist que els positius per Covid a la regió sanitària de Lleida continuen a l’lalça. La majoria es concentren a la comarca del Segrià. Són 190 persones més contagiades des de l’últim balanç fet públic per Salut., fins arribar a un total de 3.180 casos, des de l’inici de la pandèmia.

A banda dels casos amb símptomes compatibles amb la Covid, als hospitals de Lleida hi ha 105 persones ingressades, 16 més que ahir i el doble que fa una setmana. D’aquest, 12 són a l’UCI.

Font CCMAA