La Generalitat compra 59 habitatges de la Sareb a la Pobla de Segur i a Camprodon per a lloguer social

Un dels dos blocs adquirits a la Pobla de Segur per la Generalitat (Govern.cat)

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella i Farré, ha visitat els 48 habitatges de la Pobla de Segur que el Govern català a adquirit a la SAREB i ha anunciat també l’adquisició d’una promoció d’11 habitatges més del banc dolent a Camprodon. Aquestes compres formen part del programa d’adquisició d’habitatges a grans tenidors que el Departament de Territori ha engegat amb l’objectiu de fer créixer el parc de lloguer social de Catalunya.

“Aquests habitatges són part de l’acció concreta del Pla Impuls 10.000”, ha explicat Ester Capella. “Amb aquestes noves promocions ja són 252 els habitatges que el Govern ha comprat a grans propietaris, inclosa la Sareb, amb una inversió global del 28,3 milions, 18,6 milions de preu d’adquisició i 9,7 per a rehabilitar i adequar”.

La consellera ha manifestat que ara l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) “treballaran conjuntament per a atendre les necessitats d’habitatge a la Pobla i cobrir les necessitats per a arrelar ciutadans”. També ha recordat que el Departament té “en estudi i valoració econòmica diversos edificis amb més de 1.000 habitatges potencials. Segurament, superarem el nombre d’habitatges que ens vam posar com a objectiu”.

Capella no ha oblidat traslladar “la voluntat i vocació del Departament de Territori, l’Incasòl i el Govern de la Generalitat de tenir el parc públic d’habitatges que el país necessita i es mereix” i ha tornat a reclamar a la ministra espanyola d’Habitatge, Isabel Rodríguez, “la cessió dels habitatges disponibles de la Sareb a títol gratuït”.





Promocions a punt

Els 48 habitatges de la Pobla de Segur estan distribuïts en dos blocs (E i F). Cada bloc consta de 2 edificis amb 12 habitatges cadascun, situats al Passeig Josep Borrell i Fontelles. Els edificis tenen una alçada de planta baixa més tres plantes pis, totes elles destinades a habitatge, amb tres pisos per replà. Del total d’habitatges adquirits, en 12 ja hi ha inquilins, que mantindran els seus habitatges amb les condicions actuals, segons han acordat l’AHC i l’Ajuntament de la Pobla de Segur.

L’estat general de les edificacions és bo, però caldrà fer el repàs dels acabats, la neteja i comprovar el funcionament de les instal·lacions. Aquest mes de març s’iniciaran aquests treballs als habitatges de les plantes pis i es preveu que finalitzin en un mes. El mes de setembre s’actuarà en els habitatges de planta baixa, que es troben en pitjor estat degut al fet que les humitats interiors de les parets de façana han danyat el paviment de parquet. El cost total previst de les obres d’adequació és de 295.674,23 euros. L’Incasòl ha adquirit els habitatges per un import de 3.078.000 euros (més IVA).

Un cop els habitatges estiguin adequats per a entrar-hi a viure, l’AHC gestionarà l’adjudicació dels pisos a les famílies inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial, establint els criteris d’accés amb l’Ajuntament per a adjudicar-los al més aviat possible. S’ha acordat amb l’Ajuntament establir una reserva del 40% dels habitatges per a joves menors de 35 anys, també donar prioritat a les persones empadronades al municipi i, en cas que no s’adjudiquin tots els habitatges, obrir-los a famílies d’altres municipis que hagin sol·licitat habitatge a la Pobla.

Els 11 habitatges adquirits a Camprodon formen part d’un edifici plurifamiliar de 35 pisos i 5 locals comercials, situat a la Plaça de la Vila, 8. L’edifici i els habitatges estan completament rehabilitats i disposen de tots els serveis i subministraments a punt per a contractar per la qual cosa només caldrà fer la neteja. L’Incasòl ha adquirit els habitatges per 1.305.000 euros (més IVA). Ara l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, junt amb l’Ajuntament de Camprodon, establiran els requisits d’accés a aquests habitatges.

L’Incasòl ha adquirit altres sis promocions a grans tenidors que sumen un total de 193 habitatges. Quatre s’han comprat a la Sareb, amb un total de 137 ubicats a Vilanova i la Geltrú, Valls i Constantí. També ha comprat una promoció de 24 habitatges a Coral Home a Salt i una altra de 32 habitatges a Immo Criteria Arrendamiento III, a Reus.

Tots aquests pisos formen part del programa del Govern per a impulsar la incorporació de 10.000 habitatges al parc de lloguer social de Catalunya fins al 2026 a través de diferents vies, una de les quals és, precisament, la compra directa d’edificis d’habitatges ja construïts o en construcció propietat de grans tenidors i destinar-los a les famílies amb més necessitats d’habitatge. Amb aquestes actuacions, el Govern, a més de mobilitzar habitatges buits, també fomenta la renovació urbana.