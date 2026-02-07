La Generalitat atorga prop de 585.000 euros per al manteniment de senders a les comarques de muntanya i l’Aran

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha resolt concedir 584.760 euros en el marc de la convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions de manteniment de camins no rodats de titularitat municipal a les comarques de muntanya i a l’Aran. Es tracta de subvencions a posteriori, és a dir, per a accions executades entre el 16 de setembre de 2024 i el 15 de setembre de 2025.
En els territoris de muntanya, la xarxa de camins no rodats és àmplia i els costos de manteniment, molt elevats. Així, per tercer any consecutiu, el Departament continua recolzant les actuacions de conservació que es realitzen sobre aquesta xarxa i que promouen les activitats que la utilitzen d’una manera respectuosa amb el medi natural. Els beneficiaris de la subvenció son els nou consells comarcals de l’àmbit de muntanya i el Conselh Generau d’Aran, que actuen per delegació o encàrrec de gestió dels municipis, que en són els titulars.
|RESUM COMARQUES
|Comarca
|Proposta subvenció
|Alta Ribagorça
|35.000 €
|Alt Urgell
|81.203 €
|Aran
|44.500 €
|Berguedà
|67.769,26 €
|Cerdanya
|40.500 €
|Garrotxa
|49.250 €
|Pallars Jussà
|77.497,49 €
|Pallars Sobirà
|79.250 €
|Ripollès
|56.398,71 €
|Solsonès
|53.391,30 €
|Total
|584.760,21 €
La tipologia de les actuacions subvencionables abasta un ampli ventall que va des del desbrossament i neteja de la vegetació que dificulta el pas pel camí no rodat fins a la reposició de murs de pedra seca, passant pel repàs de la senyalització de continuïtat o direccional, el manteniment d’elements associats al recorregut (baranes, esglaons, passeres, etc.) o la recol·locació de pals indicadors caiguts per causes meteorològiques o vandalisme.
A més, l’execució d’aquestes actuacions la pot haver contractat el beneficiari o bé es poden haver executat amb mitjans personals i materials propis. En aquest darrer cas, es poden incloure com a despeses subvencionables les que siguin necessàries per a l’execució de les actuacions i, específicament, l’adquisició de combustible i posada a punt de la maquinària utilitzada directament per als treballs de manteniment, la compra de material (pintura, pals i senyals…), el rènting de vehicles i d’eines i les despeses en concepte de personal propi.
Aquesta línia de subvencions s’emmarca en l’àmbit de la mobilitat de proximitat que, d’uns anys ençà, impulsa la Direcció General de Polítiques de Muntanya i que inclou també la línia d’ajuts per a actuacions de millora i manteniment de la xarxa veïnal i rural de camins i la línia d’ajuts per a la neteja de vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades.
