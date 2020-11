La Generalitat ajorna una resposta sobre l’equiparació d’Andorra amb l’Alt Urgell per la mobilitat

La Generalitat de Catalunya no ha pres una decisió sobre la demanda del Govern perquè Andorra sigui equiparada amb l’Alt Urgell pel que fa a la divisió sanitària. Això facilitaria l’arribada de turistes una vegada Catalunya determini un grau més flexible de la situació, una possibilitat que en qualsevol cas des de la Generalitat han deixat clar que no es produiria abans del 7 de desembre.

Bona predisposició de la Generalitat i el reconeixement de la importància que per a les comarques catalanes i Andorra té el trànsit fronterer. Però per ara no hi ha un compromís clar sobre la petició de considerar Andorra com a part de la comarca de l’Alt Urgell. Aquest ha estat el tema central de la trobada que al matí han mantingut els ministres de salut i interior, Joan Martínez Benazet i Josep Maria Rossell, amb els consellers catalans, Alba Vergès i Miquel Sàmper. Tambè hi ha participat l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega.

Des de la Generalitat han deixat clar que la flexibilització de les mesures no es farà en cap cas abans del 7 de desembre i que dependrà de l’evolució de les dades sanitàries. A hores d’ara són positives, però cal més dies per fer una anàlisi acurat. Això sí, es comprometen a estudiar amb rapidesa la petició. La decisió final dependrà de l’informe que elabori el Procicat, la comissió formada pels experts que avaluen constantment la situació de la pandèmia.

Per la seva part a l’ambaixada d’Espanya a Andorra consideren que hi ha motius per ser optimistes, tot recordant que la diferència del que va passar durant el primer confinament, en aquesta ocasió és la generalitat qui té les competències per aprovar la petició i no és una decisió del govern central.