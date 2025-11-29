La Generalitat activa un dispositiu per a garantir la circulació hivernal a la carretera de Tuixent

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha preparat un dispositiu per a garantir la circulació al llarg de l’hivern a la carretera C-462, que connecta la Seu d’Urgell i Tuixent. L’objectiu és assegurar el pas per aquesta via, i especialment el transport escolar, en els mesos que habitualment són els més adversos per la possible presència de neu o gel a la calçada.
La mesura s’ha explicat en una reunió que s’ha dut a terme aquesta setmana amb responsables de carreteres i representants dels ajuntaments implicats. Aquesta és la primera vegada que es feia aquesta trobada i, segons han valorat des del Govern català, ha servit per a conèixer-se millor i “establir una relació fluida entre el Departament de Territori i els diferents municipis per on passa la carretera”. Per això, el director territorial d’aquesta conselleria a l’Alt Pirineu i Aran, Jordi Mas Ortega, ha avançat que quan s’acabi l’hivern faran una altra reunió, per a fer una valoració del desplegament.
Des de Territori també han explicat la previsió de les obres de condicionament de la carretera, en les quals es preveu invertir-hi 8 milions d’euros, repartits en tres anualitats i amb la prioritat de renovar el ferm i les cunetes. Aquest 2026 s’actuarà al tram entre Adraén i Fórnols, amb un pressupost de 3,8 MEUR. Al 2027, s’intervindrà al recorregut de Fórnols a Tuixent, on s’hi farà la inversió més important: 4,4 MEUR. I al 2028, serà el torn del tram inicial entre la Seu i Cerc, al qual s’hi destinarà 1,4 MEUR. A partir de la primavera hi haurà reunions de seguiment de l’execució.
A més de Jordi Mas, a la reunió d’aquest dimarts també hi van ser presents Núria Font, cap del Servei Territorial de Carreteres a Lleida i a l’Alt Pirineu i Aran; Josep Ricart, cap de la Divisió de Conservació i Explotació de Carreteres; Jaume Pujol, encarregat del Centre de Conservació de Solsona; i Albert Cela, cap de l’Àrea Regional de Trànsit. I pels municipis implicats, hi van intervenir l’alcalde de la Vansa i Fórnols, Pep Camps, l’alcaldessa d’Alàs i Cerc, M. Carme Ribó; el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Toni Nadal, i el secretari de l’Ajuntament de Josa i Tuixent, Jordi Massana.