La Generalitat abona 11,9 M€ de l’ajut a la compensació a zones amb limitacions naturals o o altres limitacions específiques

In: Pirineu
Ramat de vaques pasturant al Pirineu català
Ramat de vaques pasturant al Pirineu català (Govern.cat)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha fet efectiu el pagament de l’ajut a la compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques de la campanya 2025, per un import total d’11.963.674,68 euros, a 2.895 persones beneficiàries de 37 comarques, amb un impacte territorial de 244.317,84 hectàrees de conreu.

Ajut a la compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques

Els objectius d’aquesta línia són assegurar un ús continuat de les terres agràries, contribuir al manteniment d’una comunitat rural viable, que possibiliti la conservació del camp, i mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles que especialment prenguin en consideració les exigències mediambientals. Per això, es compensen els costos addicionals i les pèrdues de renda per la realització de l’activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.

Així, els pagaments es concedeixen a les persones agricultores que treballen en el sector agrícola que es comprometin a dur a terme la seva activitat agrària en les zones esmentades.

Les zones agrícoles amb limitacions naturals o altres limitacions específiques a Catalunya són els municipis qualificats de muntanya, amb les limitacions indicades, d’acord amb l’Ordre que regula la DUN 2025.



Taula amb la distribució per comarques, imports i persones beneficiàries

La distribució territorial de la concessió de l’ajut per comarques, superfícies, imports i nombre de persones beneficiàries és la següent:

Servei TerritorialComarcaPersones beneficiàriesHectàreesImport en euros
Alt Pirineu i AranAlt Urgell14710.640,96595.065,85
Alt Pirineu i AranAlta Ribagorça479.016,34368.056,24
Alt Pirineu i AranCerdanya14615.960,32930.174,99
Alt Pirineu i AranPallars Jussà23828.609,591.170.382,72
Alt Pirineu i AranPallars Sobirà13325.081,101.096.828,68
Alt Pirineu i AranVall d’Aran415.224,64240.192,42
BarcelonaVallès Occidental257,524.233,81
BarcelonaVallès Oriental568,395.197,64
Catalunya CentralBages754.409,78254.212,25
Catalunya CentralBerguedà19220.784,53910.876,28
Catalunya CentralOsona21515.103,30796.176,40
Catalunya CentralSolsonès29924.230,801.179.750,34
Catalunya CentralMoianès473.648,71179.994,35
GironaAlt Empordà271.026,3153.327,54
GironaBaix Empordà9360,0413.741,67
GironaGarrotxa1016.964,39359.211,96
GironaGironès3117,237.763,70
GironaPla de l’Estany9836,8231.087,78
GironaRipollès15322.137,011.029.592,32
GironaSelva21743,8638.923,85
LleidaGarrigues341.367,2146.370,79
LleidaNoguera1889.723,61526.463,72
LleidaPla d’Urgell115,541.181,04
LleidaSegarra1589.211,93518.549,09
LleidaSegrià23806,3842.705,09
LleidaUrgell461.816,93106.278,69
PenedèsAlt Penedès4346,3019.326,43
PenedèsAnoia1479.008,84503.655,47
PenedèsBaix Penedès137,602.857,60
TarragonaAlt Camp25872,3650.955,12
TarragonaBaix Camp17461,4227.248,63
TarragonaConca de Barberà17812.041,40609.050,23
TarragonaPriorat50867,3963.549,56
TarragonaTarragonès122,482.045,68
Terres de l’EbreBaix Ebre571,465.430,58
Terres de l’EbreRibera d’Ebre37659,5449.300,68
Terres de l’EbreTerra Alta701.965,84123.915,49
Total: 2.895244.317,8411.963.674,68

