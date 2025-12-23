La Generalitat abona 11,9 M€ de l’ajut a la compensació a zones amb limitacions naturals o o altres limitacions específiques

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha fet efectiu el pagament de l’ajut a la compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques de la campanya 2025, per un import total d’11.963.674,68 euros, a 2.895 persones beneficiàries de 37 comarques, amb un impacte territorial de 244.317,84 hectàrees de conreu.
Ajut a la compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques
Els objectius d’aquesta línia són assegurar un ús continuat de les terres agràries, contribuir al manteniment d’una comunitat rural viable, que possibiliti la conservació del camp, i mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles que especialment prenguin en consideració les exigències mediambientals. Per això, es compensen els costos addicionals i les pèrdues de renda per la realització de l’activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.
Així, els pagaments es concedeixen a les persones agricultores que treballen en el sector agrícola que es comprometin a dur a terme la seva activitat agrària en les zones esmentades.
Les zones agrícoles amb limitacions naturals o altres limitacions específiques a Catalunya són els municipis qualificats de muntanya, amb les limitacions indicades, d’acord amb l’Ordre que regula la DUN 2025.
Taula amb la distribució per comarques, imports i persones beneficiàries
La distribució territorial de la concessió de l’ajut per comarques, superfícies, imports i nombre de persones beneficiàries és la següent:
|Servei Territorial
|Comarca
|Persones beneficiàries
|Hectàrees
|Import en euros
|Alt Pirineu i Aran
|Alt Urgell
|147
|10.640,96
|595.065,85
|Alt Pirineu i Aran
|Alta Ribagorça
|47
|9.016,34
|368.056,24
|Alt Pirineu i Aran
|Cerdanya
|146
|15.960,32
|930.174,99
|Alt Pirineu i Aran
|Pallars Jussà
|238
|28.609,59
|1.170.382,72
|Alt Pirineu i Aran
|Pallars Sobirà
|133
|25.081,10
|1.096.828,68
|Alt Pirineu i Aran
|Vall d’Aran
|41
|5.224,64
|240.192,42
|Barcelona
|Vallès Occidental
|2
|57,52
|4.233,81
|Barcelona
|Vallès Oriental
|5
|68,39
|5.197,64
|Catalunya Central
|Bages
|75
|4.409,78
|254.212,25
|Catalunya Central
|Berguedà
|192
|20.784,53
|910.876,28
|Catalunya Central
|Osona
|215
|15.103,30
|796.176,40
|Catalunya Central
|Solsonès
|299
|24.230,80
|1.179.750,34
|Catalunya Central
|Moianès
|47
|3.648,71
|179.994,35
|Girona
|Alt Empordà
|27
|1.026,31
|53.327,54
|Girona
|Baix Empordà
|9
|360,04
|13.741,67
|Girona
|Garrotxa
|101
|6.964,39
|359.211,96
|Girona
|Gironès
|3
|117,23
|7.763,70
|Girona
|Pla de l’Estany
|9
|836,82
|31.087,78
|Girona
|Ripollès
|153
|22.137,01
|1.029.592,32
|Girona
|Selva
|21
|743,86
|38.923,85
|Lleida
|Garrigues
|34
|1.367,21
|46.370,79
|Lleida
|Noguera
|188
|9.723,61
|526.463,72
|Lleida
|Pla d’Urgell
|1
|15,54
|1.181,04
|Lleida
|Segarra
|158
|9.211,93
|518.549,09
|Lleida
|Segrià
|23
|806,38
|42.705,09
|Lleida
|Urgell
|46
|1.816,93
|106.278,69
|Penedès
|Alt Penedès
|4
|346,30
|19.326,43
|Penedès
|Anoia
|147
|9.008,84
|503.655,47
|Penedès
|Baix Penedès
|1
|37,60
|2.857,60
|Tarragona
|Alt Camp
|25
|872,36
|50.955,12
|Tarragona
|Baix Camp
|17
|461,42
|27.248,63
|Tarragona
|Conca de Barberà
|178
|12.041,40
|609.050,23
|Tarragona
|Priorat
|50
|867,39
|63.549,56
|Tarragona
|Tarragonès
|1
|22,48
|2.045,68
|Terres de l’Ebre
|Baix Ebre
|5
|71,46
|5.430,58
|Terres de l’Ebre
|Ribera d’Ebre
|37
|659,54
|49.300,68
|Terres de l’Ebre
|Terra Alta
|70
|1.965,84
|123.915,49
|Total:
|2.895
|244.317,84
|11.963.674,68