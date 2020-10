La Generació Z, la que més sola s’ha sentit durant el confinament

Des del confinament per la pandèmia, governs i comunitats s’han unit per a fer costat a aquells que tradicionalment es consideren vulnerables a la solitud, com la gent gran. No obstant això, una combinació de factors, com la pèrdua de l’ocupació, el fet que se’ls hagi inclòs en un ERTE, així com la menor interacció social, ha fet la vida més difícil als adults joves durant la crisi. De fet, una enquesta de Kaspersky revela que més de dos terços (68%) dels europeus pertanyents a la Generació Z s’han sentit sols des del brot del coronavirus.

La Generació Z ha experimentat major abandonament que altres persones de major edat. El 40% d’ells es va sentir més sol que abans que comencés la pandèmia, mentre que poc més d’un quart (27%) dels Baby Boomers van manifestar sentir-se de la mateixa manera.

Gairebé la meitat (45%) de les persones de la Generació Z, que se senten segurs usant les xarxes socials o fòrums online, passen almenys cinc hores al dia connectats. Igual que molts altres, durant la pandèmia, els adults joves han utilitzat solucions online i digitals per a alleujar els sentiments de solitud i més de tres quarts (78%) han recorregut a la tecnologia per a sentir-se menys aïllats.

La psicoterapeuta Kathleen Saxton creu que la solitud dels joves s’ha exacerbat durant la pandèmia perquè troben a faltar més del que pensaven veure cara a cara a altres persones. El fet que molts dels seus amics continuessin publicant online experiències positives tot i que la vida normal es veiés interrompuda abruptament, també ha pogut influir.

“Crec que per a aquells que no van poder continuar acudint a la universitat, o per als quals es trobaven en els seus primers anys de treball, l’aïllament sobtat a casa pot haver-los provocat una major sensació de solitud. Això pot estar motivat per voler fer veure que tot està bé malgrat sentir-se sols, especialment quan els amics reflecteixen a Instagram o TikTok que la seva vida va d’allò més bé. No obstant això, la recerca de Kaspersky mostra clarament que l’impacte de no poder veure als membres de la família o amics en persona ha causat “el major aïllament emocional”, assenyala.

La recerca de Kaspersky revela que hi ha diverses causes de solitud entre la Generació Z, incloent el no poder anar a comprar una altra cosa que no sigui menjar (23%) i el no poder reunir-se amb els amics en persona (19%). També s’han sentit sols perquè no podien veure als seus familiars o amics cara a cara (75%) o gaudir dels seus entreteniments o activitats esportives habituals (51%).

