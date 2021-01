La G3 de les GSeries 2021 s’ajorna per les altes temperatures

Les altes temperatures previstes en el Port d’Envalira els dies previs a la disputa de la tercera cita del calendari de les GSeries 2021, han obligat els organitzadors a ajornar el meeting previst per a aquest dissabte (dia 30) i traslladar-lo a la data de reserva (13 de febrer) prevista afegida en l’esmentat calendari. Segons els meteoròlegs es tracta d’una primavera avançada, encara que de curta durada. Davant aquesta tessitura els organitzadors es mostren optimistes davant la celebració dels dos meetings que resten del certamen andorrà de pilotatge sobre gel.

Àlex Bercianos, responsable del Circuit Andorra, s’ha vist obligat a prendre una decisió molt desagradable, aquestes eren les seves paraules: “Hem comentat sempre que la nostra prioritat era oferir el millor escenari als pilots que competeixen en el nostre campionat. A partir d’avui les previsions ens diuen que tindrem tres dies amb temperatures superiors als 0ºC. És cert que el dissabte baixen les temperatures, però amb neu i vent, és a dir hi ha la possibilitat de que la visibilitat en el circuit sigui molt reduïda. Són massa factors en contra per a arriscar-nos a fer el meeting, a més cal tenir en compte que hem inclòs un dissabte més (dia 13), en principi no previst, com a reserva. Així doncs, per a fer els dos meetings que falten de les GSeries 2021, tenim els tres primers dissabtes (dies 6,13 i 20) de febrer per a disputar-los“.

Després de dos meetings, tot està per decidir

En les classificacions provisionals, després de disputar-se la G1 i la G2, les diferències són notables, en alguns casos, però la realitat és que tot està en l’aire i, en totes les categories, hi ha diversos pilots amb opcions a aconseguir els respectius títols.

En aquests moments, els líders provisionals de les GSeries 2021 són: José “Cohete Suarez (Giand), Lluis Sala i Alex “Sito” Español (2RM), Yann Le Potier (SbS) i Cristian España (ICE Gladiators).

Com bé diu Bercianos, els encarregats del manteniment de la pista es posaran a treballar tan aviat les condicions meteorològiques siguin favorables. L’objectiu serà tenir les instal·lacions preparades al 100% per al primer dissabte de febrer (dia 6) i poder disputar amb total normalitat la G4 del calendari de les GSeries 2021.