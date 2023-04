La Fundació Zoo del Pirineu ja és oficialment Centre de primers auxilis per a animals salvatges protegits

La Fundació Zoo del Pirineu s’especialitza en aus rapinyaires i mamífers (Zoo del Pirineu)

La Fundació Zoo del Pirineu, situada a Odèn, al nord de la comarca del Solsonès, va rebre el comunicat oficial del servei de Fauna i Flora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya d’estar acceptada com un centre privat homologat per a donar primers auxilis als animals salvatges protegits.

Des del 14 de març del 2023 les persones que trobin un animal ferit poden portar-lo directament al refugi o contactar per telèfon al 610 75 02 24. La fundació es farà càrrec de l’animal a la clínica veterinària del centre per a proporcionar l’atenció necessària per a estabilitzar l’animal.

Com a curiositat, els ratpenats són els únics animals salvatges que el centre no pot acollir.

El fet de convertir-se en centre de primers auxilis per als animals salvatges protegits, però, no significa que l’ens rebi recolzament econòmic de l’administració. La fundació es segueix finançant amb les entrades dels visitants i amb la col·laboració desinteressada dels socis, padrins i donants.

Stania Kuspertova, la directora de la fundació, considera que no és cap obstacle. El lema de l’entitat és “cuidar dels animals salvatges és cosa de tots nosaltres“. En altres paraules assegura que “cal la implicació de la ciutadania per a preservar la natura pels nostres fills i filles”.

Kuspertova vol agrair la confiança de l’Administració amb l’entitat de la qual és responsable. Se sent orgullosa de la professionalitat del seu equip i al mateix temps vol expressar el seu agraïment a tots els visitants, socis i donants. “És un gran pas en la protecció dels animals salvatges que hem aconseguit tots conjuntament”, explica Kuspertova.