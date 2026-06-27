La Fundació Zoo del Pirineu celebra 12 anys dedicats al rescat de fauna salvatge

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In: Universitat de la Natura
Guille, una guineu que ja no hi és
Guille, una guineu que ja no hi és (Fundació Zoo del Pirineu)

La Fundació Zoo del Pirineu celebra 12 anys des de la seva inauguració. Dotze anys després, el centre continua treballant amb el mateix objectiu amb què va néixer: ajudar la fauna salvatge. Durant aquest temps, la Fundació s’ha consolidat com un espai de rescat, recuperació i educació ambiental, atenent animals ferits o vulnerables i sensibilitzant la societat sobre la importància de respectar la natura.

Des del centre recorden que la millor notícia seria que algun dia no fes falta un lloc com aquest: que tots els animals poguessin viure lliures, sense necessitar ajuda humana per sobreviure.

La Fundació agraeix el suport de visitants, socis, padrins, voluntaris i totes les persones que han fet possible aquesta història durant aquests 12 anys. Tot i el camí recorregut, el Zoo del Pirineu insisteix que encara queda molta feina per fer per a protegir la fauna salvatge.

zoodelpirineu.com

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