La Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha recaptat 10.800 euros per a La Marató de TV3, gràcies a una rifa benèfica que es va organitzar des del diumenge, dia 15, fins avui dimecres, 18 de desembre. La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran va oferir durant la setmana passada més d’una desena d’activitats per recaptar fons per a La Marató d’enguany, dedicada a les malalties minoritàries.

Dijous, 12 de desembre, es va celebrar un esmorzar solidari al vestíbul de l’Hospital Sant Joan de Déu de Lleida, que va recaptar 370 €. Durant el cap de setmana, a la residència Caser Residencial Castell d’Oliana, es van vendre les manualitats que els usuaris del centre havien elaborat i van aconseguir 136 € en donacions.

Dissabte, 14 de desembre, es va muntar una carpa per a què el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) pogués oferir unes demostracions de Reanimació Cardio-Pulmonar (RCP), al Pont de Suert, on es van aconseguir 188 €. El mateix dissabte, l’Espìtau Generau Aran va organitzar unes activitats, consistents en endevinar el nombre de fruits secs continguts en un recipient. Per participar calia fer una aportació.

També s’han organitzat conferències i xerrades en que l’objectiu no era la recaptació econòmica si no donar a conèixer les malalties minoritàries. Durant tota la setmana, l’Institut Català de Salut (ICS) va realitzar unes xerrades a diferents instituts, casals i poblacions de la regió. Les xerrades van anar a càrrec de professionals de l’EAP de l’Alt Urgell Sud, de la Pobla de Segur, del Pallars Sobirà, de l’Alta Ribagorça, de Tremp i de la Seu d’Urgell. Dissabte 14, els metges i infermeres de l’Atenció Primària de la Fundació Hospital de Puigcerdà van realitzar unes conferències a l’IES Pere Borrell, a l’Escola Vedruna, a la Fundació ADIS i a la residència de la mateixa fundació.