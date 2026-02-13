La Fundació Privada Tutelar nomena Thaïs Mingorance Varela com a nova gerent

La Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra ha nomenat Thaïs Mingorance Varela com a nova gerent de l’entitat, reforçant així el seu compromís amb la protecció, el suport i la defensa dels drets de les persones en situació de vulnerabilitat al país. La nova gerent, que s’incorporarà aquest mateix mes de febrer, compta amb una llarga trajectòria professional en l’àmbit social, sanitari i de gestió de persones, amb experiència en lideratge d’equips i desenvolupament organitzacional.
En aquesta nova etapa, la gerent assumeix la responsabilitat de coordinar i impulsar l’activitat de la Fundació, que actualment atén 79 persones, i que està dedicada a la tutela i suport de persones grans, persones amb discapacitat, i persones amb trastorns de salut mental. La Fundació també gestiona el programa Joves en Inclusió (JEI), orientat al suport especialitzat de joves amb trastorn de l’espectre autista.
La Fundació destaca que el perfil professional i humà de Mingorance Varela representa un pas endavant en el reforç de la qualitat del servei, la millora contínua i l’enfortiment de la xarxa d’atenció a les persones tutelades i els seus entorns. Alhora, agraïm la confiança de totes les famílies i institucions col·laboradores, i reafirmem la voluntat de continuar treballant amb rigor, sensibilitat i proximitat.