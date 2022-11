La Fundació Privada Tutelar és la protagonista del novembre de la iniciativa solidària “dotzexdotze”

Amb el canvi de mes, s’introdueix un nou projecte al moviment solidari #dotzexdotze. Aquest mes de novembre la protagonista serà la Fundació Privada Tutelar i el seu projecte Acompanya’m que té com a missió garantir l’accés a serveis per al benestar psicosocial de les persones ateses per la Fundació.

La finalitat d’aquest programa d’acompanyament és proporcionar una atenció global i integral als efectes de millorar, els aspectes de salut socials i familiars dels interessats. D’aquesta manera s’intenta oferir una qualitat de vida més bona dins de les atencions sociosanitàries que ja reben dels diferents serveis públics.

Un cop establert un pla personalitzat per a cada usuari, els objectius seran minimitzar els aspectes negatius que la persona expressi; facilitar l’accés a una teràpia psicològica privada i individualitzada per a donar resposta a les seves necessitats; i treballar per a l’accés si així ho desitgen als diferents recursos i serveis que millorin la seva autoestima (perruqueria, roba, estètica, reparacions al domicili…).

A més a més, aquest any la Fundació Privada Tutelar celebra el seu 15è aniversari i aquest mes servirà per a conèixer millor la seva tasca i els seus programes des de la seva fundació.

Col·laborar és fàcil! Es pot enviar un SMS amb la paraula FPT al 603 i es farà una donació d’1 euro. També es poden fer donatius de l’import que es desitgi o organitzar una pròpia acció solidària amb les idees i els enllaços disponibles al web www.dotzexdotze.com

Sobre el moviment #dotzexdotze

La iniciativa solidària “dotzexdotze”, liderada per Andtropia, neix amb l’objectiu de ser un moviment per a inspirar empreses i particulars a donar suport a les causes socials que més els omplin.

Com el seu nom indica dona visibilitat a 12 projectes, un per cada mes de l’any. I vol ser un exemple de com la suma de moltes petites accions que facin particulars o empreses pot multiplicar els resultats que aconsegueixin les ONG que liderin els 12 projectes.

Les tres primeres ONG i projectes que en van ser les protagonistes són:

• Juliol – el refugi de gossos abandonats i en espera d’adopció de l’associació GosSOS.

• Agost – el projecte de Mans Unides per a crear una cooperativa de jardineria i construcció per a la reinserció social de persones que finalitzen el seu procés de recuperació d’addiccions a la localitat d’Usme (Bogotà – Colòmbia).

• Setembre – AUTEA amb el projecte de Suport a les Famílies que ofereix atenció domiciliària individualitzada per llars amb infants d’entre sis i dotze anys amb un trastorn de l’espectre de l’autisme.

• Octubre – Projecte Vida amb els Grups d’Ajuda Mútua per a persones amb trastorns d’addicció i les seves famílies.