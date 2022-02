La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell signa un conveni de col·laboració amb Dincat

L’acord de col·laboració signat aquest dimarts per la directora general de la Fundació, Celine Mandicó, i el director de Dincat, Carles Campuzano i Canadés, ha comptat també amb la presència, Maria Pilar Díez, presidenta del Patronat de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.

D’aquesta manera, la FPNSM es podrà beneficiar de tots els serveis que proporciona Dincat ambl’objectiu de millorar la qualitat de vida i contribuir a garantir la inclusió social i laboral digne de les persones amb discapacitat intel·lectual, així com vetllar per una vida més justa per a elles i les seves famílies. L’experiència i l’especialització de les dues entitats contribuirà a fer encara més efectiu el respecte dels drets, de la dignitat i la qualitat de vida d’aquest col·lectiu i d’aconseguir una societat més justa, equitativa i igualitària.

Dincat és l’entitat referent de Catalunya que defensa els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, per aquest motiu agrupa a gairebé 300 entitats del sector. Amb la validació d’aquest conveni, la FPNSM es podrà d’ara endavant beneficiar d’un catàleg de serveis que s’articula sobre la sensibilització social, la formació continuada dels professionals d’aquest sector i d’un ampli ventall de serveis d’informació i assessorament en àmbits tècnics.

Aquesta col·laboració permet, entre d’altres, el treball en xarxa amb les entitats dedicades a l’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual, una manera d’intercanviar experiències, tècniques i projectes i així millorar contínuament l’atenció dedicada a les persones ateses. Aquest treball en xarxa dona a la Fundació l’oportunitat d’ampliar les oportunitats de formació tècnica i de poder participar en estudis i projectes de recerca.

El conveni, més enllà de ser de gran valor per als professionals que formen la FPNSM, també és un gran avantatge per a les persones ateses i les seves famílies, tal com ha recordat Celine Mandicó, directora de la Fundació, ja que “podrà permetre oferir un banc de recursos telemàtics i materials especialitzat“ .​

La FPNSM ha comptat amb el suport de nombrosos referents internacionals en el món de la discapacitat intel·lectual; com el Dr. Miguel Àngel Verdugo, el Dr. Ramon Novell, la Dra. Pilar Rodríguez, la Dra. Margarita Cañadas o la Dra. María Jesús Goikoetxea entre d’altres. Amb aquest suport s’amplia i dona l’oportunitat als professionals de la Fundació de participar i compartir els seus coneixements en jornades, congressos, trobades i grups de treball amb els millors professionals del món de la discapacitat intel·lectual.

El conveni de col·laboració preveu també que la Fundació passi a formar part del Lab Dincat per a la realització d’estudis i promoció de recerca amb relació als serveis i suports per a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. De fet, la directora general de la FPNSM, Celine Mandicó, és un nou membre del Consell i ha mostrat la seva satisfacció per la concreció d’aquest conveni entre les dues e ntitats, que de nou “proporciona eines i serveis que sense cap mena de dubte, ens permetran continuar a millorar la qualitat de vida, la promulgació de la dignitat i la garantia del respecte dels drets de les persones que atenem.”

El director de Dincat – Federació, Carles Campuzano, ha valorat molt positivament poder comptar amb la participació de la Fundació, “que des de fa més de 50 anys treballa àrduament per a la inclusió i el desenvolupament dels projectes de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual del Principat.” Campuzano lloa el fet de poder intercanviar experiències, projectes i coneixements amb una entitat “que amb el pas dels anys s’ha convertit en una institució i un exemple a seguir en el sector de la discapacitat del nostre entorn geogràfic.”