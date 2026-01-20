La Fundació Planes Corts impulsa el llibre “La cuina d’Estamariu (i una mica de Bescaran)”

La Fundació Planes Corts ha impulsat la publicació de La cuina d’Estamariu (i una mica de Bescaran), un llibre que recull tant la tradició com la innovació de les receptes més identificatives del municipi d’Estamariu i de tota la vall del Port Negre, sempre amb els productes més locals com a protagonistes.
Des de la fundació han explicat que “la gastronomia és una part essencial de la memòria i la cultura de les famílies i dels pobles” i que “les receptes, els ingredients i les maneres de fer passen de generació en generació i s’adapten als temps”. Amb aquest llibre, preparat conjuntament amb Edicions Salòria, volen deixar constància de gairebé 40 receptes d’uns plats que defineixen com a “exquisits” i que han classificat segons si són entrants, plats principals o postres. També en destaquen que són àpats que es poden cuinar en qualsevol època de l’any.
El disseny i les il·lustracions han anat a càrrec de Ramon Berga i de l’edició se n’ha encarregat l’escriptor, Albert Villaró, veí d’Estamariu. El llibre ja està disponible des de fa pocs dies en diferents llibreries de la Seu i d’altres poblacions del Pirineu, com també en alguns establiments d’Estamariu i Bescaran.