La Fundació Planes Corts dona continuïtat al cicle ‘Tastet d’Oficis’ amb 11 nous tallers

Cartell del cicle Tastet d’Oficis 2024 (Fundació Planes Corts)

La Fundació Planes Corts donarà continuïtat al cicle ‘Tastet d’Oficis’, que han estrenat aquest 2023 amb l’objectiu d’afavorir l’activitat i el repoblament a l’Alt Urgell, i especialment a la Vall del Port Negre (Estamariu i Bescaran), mitjançant formacions dedicades a feines i activitats vinculades a la comarca i al Pirineu. L’entitat ja té a punt el programa per al nou any 2024, en què mantindran l’aposta per a oferir una proposta diferent cada mes.

De gener a desembre, s’han programat 11 tallers d’artesania, mecànica, aprofitament dels recursos de la natura i comunicació, que es duran a terme prioritàriament a Estamariu i Bescaran, després de l’interès despertat i l’èxit de convocatòria assolits durant la primera edició. A més a més, han avançat que a mitjà termini, els tallers de formatges es podran dur a terme a l’obrador compartit que la Fundació Planes Corts està projectant a Estamariu.

Les sessions tenen “una triple finalitat”. D’una banda, oferir píndoles de coneixement “que despertin interès per a generar autocupació al territori”, expliquen. De l’altra, “potenciar la sobirania de les persones i les famílies en termes de generació dels propis aliments, estris i reparacions”. I finalment, “posar en valor un coneixement que ha passat de generació en generació i que és vital per a l’autoestima dels pobles i les persones que hi viuen”. Totes les formacions seran impartides per reconeguts professionals del Pirineu.

Salvador Maura, de la Formatgeria Mas d’Eroles d’Adrall, impartirà el taller del gener, ‘Fomatges de pasta tova’. Al febrer, l’artista Carme Invernon conduirà ‘Decoració d’objectes de llauna i fusta’, adreçat a persones que volen transformar antics objectes de cases de pagès, com les llaunes de la llet, en objectes de decoració. Al març, Marc Casabosch, membre del col·lectiu Eixarcolant, explicar “com preparar el teu hort agroecològic”, des del disseny del terreny fins a la plantació, l’enturorat, el reg o el control biològic de possibles plagues o malalties.

A l’abril serà Carla de Ruiter, filadora i teixidora, que impartirà el “Taller d’estampació botànica”, on es podrà aprendre a fer dissenys i estampats amb material vegetal de l’entorn sobre teixits de cotó, seda o paper. Al maig, la cuinera i fermentista Pilar Urbano farà un taller sobre fermentats i encurtits. Al juny, la formatgera de Làctics l’Esquella de Bellver guiarà en l’elaboració de matons i iogurts, dues de les seves especialitats.

Al juliol, Mariona López Bosch, de Waitala (Martinet) ajudarà a trobar les singularitats personals i a comunicar-les de la millor manera en el taller ‘Comunica el teu projecte rural’. L’agost serà el torn de la ceramista Marta Tarrés (la Vella de Romadriu, Oliana), que impartirà un taller de ceràmica. I al setembre hi haurà un parèntesi en la programació del cicle, per a concentrar tots els esforços i estimular la participació al festival d’art i cultura Festimariu, que se celebrarà per segon cop a Estamariu.

A l’octubre Marc Casabosch, com a expert boletaire, farà una ruta pels boscos de l’entorn per a ensenyar a conèixer i identificar els bolets oblidats, que tot i ser comestibles i aprofitables, no es tenen en compte. Al novembre, es podrà participar en un taller de ‘Reparació de petita maquinària agrícola’, impartit per Joel Botanch, de Tallers Botanch de la Seu d’Urgell. I per a acabar, el desembre de 2024, hi haurà ‘Elaboració de pa i pastes’, amb Quim i Esther, forners de la Fleca Ca la Xata d’Estamariu, que ensenyaran el seu ofici i les seves especialitats.

A la primera edició del cicle Tastet d’Oficis s’han fet 10 tallers dels 12 programats, i hi han participat un total de 147 persones, un 60% de les quals dones, i un 70% procedents dels pobles d’Estamariu i Bescaran.

La Fundació Planes Corts és una fundació privada sense ànim de lucre que promou el desenvolupament sostenible de les comunitats d’Estamariu i Bescaran, tot creant oportunitats de treball, qualitat de vida i cultura per al conjunt dels seus habitants.