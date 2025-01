La Fundació ONCA tanca el 2024 amb 155 activitats i prop de 8.500 participants

Concert de l’ONCA a l’Andorra Sax Fest (Fundació ONCA)

La Fundació ONCA ha conclòs la temporada 2024 amb un balanç de 155 activitats i prop de 8.500 participants. Aquesta temporada ha destacat per posar l’accent en el gènere femení, dissenyant propostes musicals que promouen la dona artista. Entre les accions destacades, Alba Roca i Sylvan James han estat convidades a dirigir la Jonca i l’ONCA, respectivament. També, el cicle de tardor “En clau femenina” ha comptat amb una majoria de dones intèrprets, i s’ha produït un espectacle familiar que introdueix als més petits algunes de les compositores més rellevants de la història, a través de la interpretació de dues artistes.

Gran participació i diversitat d’activitats

La Fundació ONCA organitza les seves activitats a través de diferents programes. Prop de 5.500 persones han gaudit de les actuacions de l’ONCA, que inclouen concerts organitzats per la Fundació, com el Concert de la Constitució, el del Jardins d’Areny-Plandolit, o el cicle de tardor, i actuacions en col·laboració amb altres entitats i esdeveniments culturals del Principat, com el Saxfest, ClassicAnd, les Nits d’estiu als museus, les Jornades Europees del Patrimoni, Ordino Clàssic i el Jambo. A més, els intèrprets de l’ONCA han estat presents en actes organitzats per institucions públiques i empreses privades, com ara Grandvalira.

Pel que fa a la Jonca, prop de 750 persones han assistit als concerts de Meritxell i Santa Cecília, on els joves intèrprets del país han tingut un paper protagonista. A més, aquests músics han participat a les Nits d’estiu als museus i al cicle de tardor, consolidant la seva formació global i experiència en interpretació en directe.

El programa «Música i creativitat», destinat a col·lectius socials, educatius i sanitaris, ha arribat a més de 1.800 persones. Entre les iniciatives destacades, s’inclouen tallers musicals realitzats amb entitats com el Col·legi Sant Ermengol, el Centre Residencial DomusVi Salita, el Taller Claror de la Seu d’Urgell o la Unitat de Cures Pal·liatives de Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.

Finalment, el projecte educatiu obert a les famílies ha comptat amb més de 500 participants en tres concerts familiars, un dels quals de producció pròpia, amb l’objectiu d’introduir els infants en el món musical i fomentar l’experiència de la música en família.





Compromís amb la cultura i la creació local

La Fundació ONCA reafirma el seu compromís amb els joves intèrprets i professionals del país, oferint-los una plataforma per a desenvolupar-se artísticament. Així mateix, fomenta la col·laboració amb artistes vinculats a l’escena andorrana i creadors internacionals. Des de la direcció d’Albert Gumí, iniciada el 2021, la Fundació impulsa la recuperació del repertori musical andorrà, adaptant-lo per a orquestra, i encoratja la creació d’obres inspirades en la identitat del territori.

La Fundació ONCA, també treballa en estreta col·laboració amb altres fundacions culturals, com Museand (Museu Carmen Thyssen Andorra), amb qui desenvolupa discursos musicals per a cada exposició, i la Fundació Escena Nacional d’Andorra, amb qui ha col·laborat en projectes com “Traginant pulsions”.

Amb la clara voluntat de fomentar la música en tots els àmbits, “la Fundació ONCA continuarà treballant per a generar sinèrgies amb artistes, entitats, institucions i esdeveniments del Principat”, assenyalen des de l’entitat.