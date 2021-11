La Fundació ONCA reprèn el programa socioeducatiu amb la música i la inclusió com a protagonistes

La Fundació ONCA ha reprès l’activitat del programa socioeducatiu amb noves sessions del taller Música i creativitat dirigit als usuaris del Centre de Dia d’Atenció a la Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. També s’han reprès les activitats del programa socioeducatiu Música al Claror destinat als residents del Taller Claror de la Seu d’Urgell i les sessions musicals a la residència de gent gran DomusVi Salita.

Joan Hernández, coordinador del programa dirigit a les persones, explica que “a demanda del servei de l’Atenció a la Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària reprenem aquests tallers artístics, educatius i comunitaris on la música i el moviment són les nostres eines per crear un espai de confiança i ajudar a desenvolupar les habilitats socials dels pacients“.

Les sessions de Música i creativitat amb el Centre de Dia es van iniciar el passat 8 de novembre. Les sessions, que es duran a terme setmanalment, són conduïdes pel músic i educador social Ivan Caro i quinzenalment se sumarà a les activitats la ballarina i professora de dansa, Verònica Pérez, per poder treballar el moviment i la dansa amb la música. Per Ivan Caro “tornar a realitzar aquests tallers després de tant de temps és un premi, tant per les persones que el reben com pels professionals que el desenvolupem. És un moment perfecte per carregar les piles a l’ànima”. Les sessions tindran lloc tots els dilluns, d’11 h a 12 h, a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Quant a les sessions Música al Claror, enguany es continua treballant amb dos grups diferenciats, un resident i un altre extern per motius sanitaris, alternant-se cada setmana. Des de la fundació, aquest curs s’aposta per un total de setze sessions de musicoteràpia a càrrec de la Pilar Planavila (músic i musicoterapeuta) i serà a partir del març del 2022 on s’afegirà al programa el Joan Hernández per treballar una segona part del curs més enfocada al treball de creació. Música al Claror es va iniciar el passat 19 d’octubre i les sessions són els dimarts de 15.15 h a 16.30 h.

Finalment, una altra de les propostes que s’estan duent a terme són els tallers musicals a la residència per a la gent gran Domus VI Salita. A càrrec dels violinistes Jordi Albelda i Àlex Arajol, es realitzen uns tallers d’escolta, performatius, didàctics i participatius a través de la música. Les sessions es van iniciar el passat 4 d’octubre i es duen a terme cada dilluns de 10.30 h a 11.30 h.