La Fundació ONCA presenta la cançó participativa «Inventant un després»

La Fundació ONCA presenta el projecte musical basat en la creació conjunta de la cançó ideada pel post confinament: l’ON-CANÇÓ – «Inventant un després», una peça que ha comptat amb la participació del públic i que vol afegir-se a la campanya, #JoSumoPerAndorra.

Per primera vegada, s’ha col·laborat amb el músic andorrà, Santi Casas, encarregat dels arranjaments d’una composició musical ska-reggae escrita pel comissari artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí.

La peça ha comptat amb 27 artistes que han col·laborat desinteressadament, entre els quals hi ha músics, veus, ballarines i instruments. Gerard Claret, al violí, és un dels participants destacats, acompanyat de 13 cordes de l’ONCA (3 violons primers, 3 violins segons, 3 violes, 4 violoncels i 1 contrabaix). S’ha comptat també amb l’acordió de la Pilar Planavila, les guitarres elèctriques de Joan Hernández i Carlos Lozano, la gralla d’Ivan Caro, el baix elèctric de Gil Blasi i el clarinet d’Albert Gumí. Santi Casas ha posat la veu principal així com el so d’orgue, i el cor ha estat format per Teresa Areny, Ivan Caro, Joan Hernández, Albert Gumí, Pilar Planavila i Mònica Vega, membres de la Fundació ONCA. Les ballarines, Pauline Da Costa, Marta Moran i Vero Pérez, col·laboradores del projecte social de la Fundació també han format part de l’elenc artístic juntament amb el músic de Persefone, Toni Mestre.

La lletra de la cançó ha estat escrita amb la participació de persones seguidores de la Fundació ONCA, que han enviat una frase, una estrofa, una idea, sobre què els agradaria fer una vegada s’hagi acabat el confinament. Amb tot el material rebut s’ha creat una cançó de vuit estrofes, un pont i una tornada.

La producció del vídeo ha estat a càrrec d’Hexagon Media Solucions, i ha comptat amb la producció d’àudio de Santi Casas i la postproducció de so (mix & mastering) a càrrec de Pere Revert.