La Fundació ONCA presenta el nou projecte audiovisual protagonitzat per joves artistes del país

La Fundació ONCA continua amb la campanya L’ONCA AMB TU, i presenta el projecte audiovisual JONCA EN DANSA, protagonitzat per 49 joves artistes del país, entre els quals, 39 músics de la JONCA, 6 percussionistes de l’Espai de Música Moderna i 4 joves ballarins de l’Escola Líquid Dansa. El treball s’afegeix a la campanya, #JoSumoPerAndorra.

El projecte musical s’ha centrat en l’obra Premier Air des Matelots de l’òpera Hippolyte et Aricie, de Jean Philippe Rameau, amb la finalitat artística de lligar la música barroca i la dansa contemporània. El jove ballarí andorrà, Xavier Pérez, ha estat l’encarregat de la dramatúrgia i la coreografia, mentre que Albert Gumí, comissari artístic de la Fundació ONCA, ha realitzat la direcció musical, l’arranjament de la peça i la producció d’àudio. Àlex Tena de Mira Audiovidual, ha estat l’encarregat del disseny i edició del vídeo. El projecte ha comptat també, amb la col·laboració dels professors Dante Falótico, Sergi Verdeguer i Oriol Vilella, de l’Espai de Música Moderna.

El procés de creació es va iniciar a mitjans del mes de maig, i segons Albert Gumí, “Ha estat un procés de treball molt enriquidor pels joves ja que de forma individual, han hagut de preparar la seva part d’instrumentista. A mida que hem anat rebent les diferents interpretacions, la meva feina ha estat adjuntar cada part per crear, de forma virtual, una orquestra de prop de 40 intèrprets i aconseguir una versió musical amb força i caràcter. La contundència i el feeling de la música barroca francesa hi és molt present i la proposta et convida a ballar!”. La JONCA ha estat formada per 30 cordes, 6 flautes, 3 clarinets, 1 guitarra i 6 percussionistes.

Segons Xavier Pérez, “Els quatre ballarins han fet un treball individual dirigit des de la distància, amb la finalitat de crear una performance conjunta i aconseguir una coreografia col·lectiva que evoca el sentit de la dramatúrgia plantejada: el dilema diari de la lluita dels joves en si mateixos per sortir cada matí del llit, aconseguint combatre-ho per obrir la finestra i respirar l’aire pur d’un nou dia”.

La tasca d’Àlex Tena ha estat la de fer una proposta audiovisual, tenint en compte la dramatúrgia plantejada, el moviment de la música i la interpretació individual de cada músic i ballarí.

Segons Teresa Areny, cap de producció de la Fundació ONCA, “El treball en equip dels tres responsables artístics ha estat primordial per aconseguir un resultat excel·lent tenint en compte el treball amb joves no professionals, sense una direcció orquestral i coreogràfica en directe”.

JONCA EN DANSA

#joncaambtu

#JoSumoPerAndorra

Premier air des Matelots de l’òpera Hippolyte et Aricie, de Jean Philippe Rameau.

Creació audiovisual durant el confinament

Idea original i producció – Fundació ONCA

Arranjament i direcció musical – Albert Gumí

Dramatúrgia i coreografia – Xavier Pérez

Disseny vídeo – Àlex Tena

Violins – Judith Badia, Estela Berloso, Jordi Carro, Aina Fontanet, Carlota Franch, Anna Maria Garcia, Eduard Moya, Núria Plana, Quirze Puig, Maria Puig, Aina Ribes, Laura Romero, Sofia Stevens i Mireia Ticó

Violes – Marta Armengol, Louis Dodard, Mireia Iranzo, Foix Ponsa i Esteve Ticó

Violoncels – Laura Calvo, Arnau Gallardo, Sergi Garcia, Paula Gonzàlez de Alaiza, Ausiàs Rodríguez, Martí i Sergi Sansa, Milena Tena i Núria Vizcaino

Contrabaix – Denís Grosu

Flautes – Imma Climent, Perancha Domingo, Neila Franch, Eloi Pérez, Antoni Serra i Chloé Vinyolas

Clarinets – Àlex Bonet, Víctor Garcia i Clara Vila

Guitarra – Roland Moles

Percussió Espai de Música Moderna – Iu Blasi, Miquel Colom, Dot Frases, Ivo Goicoechea, Maria Hasnaouri i Enric Martos

Ballarins de l’Escola Líquid Dansa – Júlia Beal, Nil Correia, Àlex Orona i Nora Pérez

Professors col·laboradors d’escoles

Escola Líquid Dansa – Xavier Pérez

Espai de Música Moderna – Dante Falótico, Sergi Verdeguer i Oriol Vilella

Vídeo

Producció i edició vídeo – Mira Audiovisual

Producció i edició àudio – Albert Gumí