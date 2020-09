La Fundació ONCA participa a les Jornades Europees del Patrimoni amb l’actuació del Duet Daura

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra participa a les Jornades Europees del Patrimoni amb l’actuació del Duet Daura, el dissabte 19 de setembre de 2020, a les 19 h, a l’Era gran de Casa Rossell d’Ordino.

Pilar Planavila (acordió) i Ivan Caro (gralla, flabiol, ocarina, flauta, …) membres del Duet Daura, són músics estretament vinculats a la Fundació ONCA formant part de l’equip de treball dirigit a les persones. En aquesta ocasió presenten el programa Música d’arrel del Pirineu. Segons els seus responsables, “El duo busca noves sonoritats amb instruments de mons diferents, com són l’acordió i la gralla. Vàrem iniciar la nostra trajectòria en actuacions en diferents places i pobles del Pirineu, donant a conèixer la música tradicional d’aquest territori amb arranjaments propis i amb propostes de fusió d’altres indrets. A més, incorporem altres instruments d’arrel, com són el flabiol i tamborí, la pandereta o el bot d’Aran”. El repertori que presentaran, es basa en melodies, principalment, del Pirineu, amb una selecció de temes pensats per escoltar, cantar i ballar, com els pasdobles, els valsos, els xotis, les polques o les masurques, o amb balls col·lectius com els cercles, les xampanyes, el ball pla, les sardanes curtes, entre d’altres.

L’entrada del concert és lliure i l’aforament és limitat, Per assistir-hi cal fer reserva prèvia al telèfon (+376) 836 908.